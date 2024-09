„Jouer avec le feu” na festiwalu w Wenecji

Narastające we Francji ruchy alt-prawicowe obserwują z kolei siostry Delphine i Muriel Coulin w filmie „Jouer avec le feu”. One również pokazują dramat, który dotyka rodzinę. Patrzą na to, co się dzieje oczami ojca. Pierre mieszka w niewielkim mieście, jego żona wcześnie umarła, sam wychował dwóch synów. Młodszy Louis wkrótce zacznie studia na Sorbonie. Starszy, Fus, jest dla Pierre’a solą w oku. Pozbawiony życiowych ambicji, ku rozpaczy ojca zaczyna zadawać się z miejscowymi, prawicowymi ekstremistami. Ich agresji Pierre nie jest w stanie zaakceptować. Pełna nienawiści ideologia kłóci się z wartościami, które są dla niego ważne. A wszystko zmierza ku tragedii.

W „Jouer avec le feu” główną rolę gra Vincent Lindon. Ten wspaniały aktor pochodzi z rodziny, w której byli politycy, pisarze, wydawcy. Jeden z jego przodków pełnił funkcję premiera Francji. Ale on sam nie chce żyć wśród elit. „Jestem człowiekiem bardzo zwyczajnym – mówi. – Nie mam menedżera, sekretarza, rzecznika prasowego. Nie chodzę na wielkie premiery. Kupuję bilet i oglądam filmy razem z publicznością. Jeżdzę po mieście na skuterze, gadam ze wszystkimi”. Może dlatego jak nikt inny potrafi zagrać twardego strażaka z „Titane”, który ratuje ludzi narażając własne życie, a gdzieś w środku pozostaje człowiekiem delikatnym i pełnym tęsknot. Menedżera, który w „Innym świecie” przestaje godzić się z uderzającymi w pracowników strategiami wielkiej korporacji. Bezrobotnego mężczyznę z „Miary człowieka” usiłującego uratować to, co mu jeszcze zostało: własną godność. I przeżywającego wielki, osobisty dramat robotnika z „Jouez avec le feu”. Tu, w Wenecji, bez wątpienia obok Joaquina Phoenixa z „Jokera: Folie a Deux” będzie jednym z kandydatów do weneckiej nagrody.