Film „Ostatnie lato” to romans kobiety z pasierbem. "Nie jestem sędzią tylko artystką"

Dlaczego zdecydowała się pani zrobić remake duńskiej „Królowej kier”?

Tak naprawdę to nie był mój pomysł. Kilka lat temu na festiwalu w Belfordzie spotkałam producenta Saida Bena Saida. Trzy lata później dostałam od niego wiadomość: „Kupiłem prawa do »Królowej kier«, chcę nakręcić remake i myślę, że możesz zrobić film lepszy od oryginału”. Nie zastanawiałam się długo, byłam bardzo wyposzczona i spragniona, by stanąć za kamerą. Trzy dni później dostałam umowę, a miesiąc później miałam już poprawiony i zaakceptowany przez Saida tekst.

Pani producent miał rację. „Ostatnie lato” jest bardziej wyrafinowane niż „Królowa kier”.

Kiedy mój film był gotowy, porównaliśmy go z oryginałem. Sekwencja zdarzeń, dialogi – wszystko było podobne, a jednak te dwa obrazy są zupełnie inne. W szkołach filmowych mogłyby razem służyć jako dowód, ile wnoszą do projektu reżyser i aktorzy.