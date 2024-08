Festiwal wenecki proponuje też miniseriale

Na konkursie głównym filmowe atrakcje weneckie się nie kończą. W innych sekcjach swoje nowe filmy zaprezentują m.in. Takeshi Kitano („Broken Rage”), Harmony Korine („Baby Invasion”), Kiyoshi Kurosawa („Cloud”), Claude Lelouch („Finalement”), Jon Watts („Wolfs” z Pittem i Clooneyem), Marco Bellocchio („Se Posso Permettermi Capitolo II”) czy Alice Rohrwacher („Allegorie Citadine”). Nie mówiąc o Lavie Diazie, który zaprasza na 245 minut swojego ostatniego dzieła „Phantosmia”.

Poza tym jak zawsze organizatorzy zapraszają na konkursy sekcji Horyzonty i – co ciekawe – idąc z duchem czasu, zaprezentują w tym roku cztery miniseriale. Nie byle jakie, bo reżyserowane przez Alfonsa Cuaróna, Thomasa Vinterberga, Joe Wrighta i Rodriga Sorogoyena. To ważna, merytoryczna decyzja, która chwyta nowe trendy w kinie. Powstaje dzisiaj coraz więcej bardzo długich filmów. Niektóre trwają nawet do czterech godzin. Z drugiej strony są właśnie te cztero-, sześcioodcinkowe miniseriale telewizyjne, które jakością scenariusza, obsady, realizacji niewiele się różnią od filmów fabularnych trafiających na duże ekrany.

– Pokazanie tych czterech serii w całości (różnią się one długością od pięciu i pół godziny serii Cuaróna do ośmiu godzin serii Sorogoyena) bez wątpienia stanowi wyzwanie dla widzów i dla przyszłego kształtu Festiwalu Filmowego w Wenecji. Niemniej jednak uważamy, że jest to ryzyko, które warto było podjąć. Jednym z naszych celów jest dostrzeganie nowych trendów. A to jest z pewnością znaczący kierunek rozwoju sztuki filmowej – uważa Alberto Barbera.

Żal, że w tym bogatym programie nie znalazło się miejsce dla filmu polskiego. Jedyną propozycją, jaka powstała z udziałem naszego rodzimego producenta, jest animacja braci Quay „Sanatorium pod Klepsydrą” według Brunona Schulza. Amerykańscy bliźniacy są zafascynowani sztuką pisarzy środkowo-wschodniej Europy – od Kafki do Norwida, Schulza, Borowczyka, zakochani w muzyce Komedy, Koniecznego i teatrze Kantora czy Szajny. Ich animacja zostanie pokazana w sekcji Giornate degli Autori.

Festiwal w Wenecji potrwa od 28 sierpnia do 7 września.