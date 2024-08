Skarb odkryty na wyspie Monte Christo

Znów zatem młody marynarz Edmund Dantes zostaje awansowany na kapitana statku. Dzięki nowej pozycji społecznej i wysokim dochodom może poślubić ukochaną kobietę. Jednak zanim Edmund i Mercedes powiedzą sobie pod ołtarzem: „Tak”, narzeczony zostaje aresztowany i oskarżony o zdradę i działalność na rzecz Napoleona Bonapartego.

Za oskarżeniem stoją jego przyjaciel Fernand de Moncerfe, również zakochany w Mercedes, były kapitan statku oraz przekupny prokurator. Edmund bez procesu trafia do więzienia. W lochu zaprzyjaźnia się ze współwięźniem, który przed śmiercią mówi mu o ukrytym na wyspie Monte Christo niebotycznie wielkim skarbie.

Po wielu latach Edmund ucieka z więzienia, odszukuje ów skarb i podając się za hrabiego Monte Christo, wraca do swojego dawnego świata. Tylko po to, by odkryć, że jego ojciec umarł z rozpaczy, a narzeczona wyszła za mąż za dawnego przyjaciela, zdrajcę Fernanda. Odtąd już Edmund myśli tylko o zemście na ludziach, którzy go pogrążyli, niszcząc jego życie. Konsekwentnie realizuje swój plan i tylko wspomnienie wielkiej miłości jest w stanie powstrzymać go przed całkowitym zatraceniem się w nienawiści.

Pierre Niney zagrał Yves’a Saint Laurenta, a teraz hrabiego Monte Christo

– „Hrabia Monte Christo” to opowieść o niewinnym człowieku chcącym zemścić się na ludziach, którzy go zdradzili i skrzywdzili. Wierzy, że zemsta przyniesie mu ukojenie, lecz zamiast satysfakcji, przeżywa nieustanną walkę wewnętrzną, która sprawia, że osuwa się w otchłań ciemności. Odrodzi się dopiero, gdy dotknie jej dna – mówią reżyserzy Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patellière.

Według nich Edmund Dantes/hrabia Monte Christo przypomina współczesnych mścicieli. Jest indywidualistą, łamie zasady, nie identyfikuje się z żadnym państwem, nie wyznaje żadnej religii. A dzięki maskom, które przyjmuje, jest dla wszystkich nieuchwytny.

ҫO zauroczeniu postacią stworzoną przez Dumasa zapewnia też odtwórca głównej roli Pierre Niney, aktor Comédie-Franҫais, który w 2015 roku dostał Cezara za rolę w biografii „Yves Saint-Laurent” Jalila Lesperta: – Dla każdego aktora rola hrabiego Monte Christo to marzenie porównywalne z zagraniem Hamleta. Wyzwanie, które umożliwia zgłębienie ludzkich namiętności i emocji: od niewinności, poprzez poczucie niesprawiedliwości, zdradę, żal, wyrzuty sumienia, aż po zemstę.