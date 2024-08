Rząd sięga do kieszeni palaczy. Akcyza w górę, nie tylko na zwykłe papierosy

Rząd podniesie akcyzę na papierosy i inne wyroby do palenia. W 2027 r. cena detaliczna paczki papierosów ma wynosić prawie 27 zł. W przypadku urządzeń do waporyzacji oraz jednorazowych e-papierosów trzeba się liczyć ze wzrostem o ok. 49-50 zł za sztukę.