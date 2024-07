Festiwal Polskich Filmów Fabularnych: Wiadomo, do kogo trafiły Platynowe Lwy

Następne dziesięć lat przyniosły telewizyjny „Czas zdrady”, o zderzeniu cynicznego pragmatyzmu Machiavellego i religijnego integryzmu Savonaroli, a wreszcie „Weisera” – ciekawy film o tajemnicy. I tyle. Od blisko ćwierć wieku Wojciech Marczewski jako reżyser milczy. Prowadzi Szkołę Wajdy, pracuje z młodymi twórcami. Wielu jego studentów, nawet tych po uczelniach filmowych twierdzi, że właśnie Marczewski i jego współpracownicy otworzyli ich, pomogli zrozumieć siebie i kino.

Wojciech Marczewski o nagrodzie: Miłe, nie zapomnieli jeszcze o mnie

— Och, to miłe, nie zapomnieli jeszcze o mnie. Uczucie satysfakcji i zaskoczenia – zareagował na wiadomość o Platynowych Lwach Wojciech Marczewski. — Nagroda za całokształt dokonań? To już? Teraz, dzisiaj? Sądziłem, że to będzie kiedyś, przecież nie jestem gotowy, niczego nie dokończyłem, nie zamknąłem, wszystkie prace rozgrzebane, częściowo tylko zapisane w notatkach… Może poprosić, żeby przyznali tę nagrodę za kilka lat?

— Bardzo się cieszę z Platynowych Lwów dla Wojciecha Marczewskiego – mówi z kolei dyrektorka artystyczna Festiwalu w Gdyni Joanna Łapińska. — To jeden z najwybitniejszych polskich filmowców – autor precyzyjny, a przy tym obdarzony czystą filmową intuicją. Niedawno mi wyznał, że cały czas uczy się nazywać reguły rządzące materią kina. Mimo to jego filmy były od początku dojrzałe w treści i formie. Jest to reżyser, który skrywa tajemnicę, i mam nadzieję, że chociaż jakąś jej cząstkę uda nam się odkryć w tym roku w Gdyni — dodała.



— Z Wojciechem Marczewskim współpracuję od ponad dwudziestu lat w Gdyńskiej Szkole Filmowej podczas Pomorskich Warsztatów Filmowych, trzy lata przy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Piękny czas. Życzę z całego serca, aby jak najdłużej obdarzał swoim talentem pedagogicznym studentów — stwierdził dyrektor festiwalu Leszek Kopeć.

A ja tylko wzdycham, że bardzo chciałabym zobaczyć nowy film Wojciecha Marczewskiego. Jestem ciekawa jak dziś widzi Polskę i co ma nam wszystkim do powiedzenia.