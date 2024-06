Filmowe propozycje. Cate Blachett i Nicolas Cage w wakacyjnych hitach

I wreszcie głośne filmy artystyczne. „Mnich i karabin” (2 sierpnia) to oficjalny kandydat do Oscara z Buthanu. Tak: z Buthanu. Reżyser Pawo Choyning Dorji, twórca nominowanej do Oscara „Lunany. Szkoły na krańcach świata”, tym razem proponuje film, którego akcja toczy się w 2006 roku, gdy Buthan ma odnowić się po abdykacji króla. W kraju, którego mieszkańcy czasem nie znają nawet swojej daty urodzenia, organizowane są próbne wybory. A najważniejszą rolę mają do odegrania mnisi.

W lecie wejdzie też na ekrany „Ja, kapitan” (16 sierpnia). Film miał nominację do Oscara, a na festiwalu w Wenecji jego twórca Matteo Garrone dostał nagrodę dla najlepszego reżysera. To historia dwóch 16-latków, którzy uciekają z senegalskiej wioski i chcą się przedrzeć do Europy, by lepiej żyć i pomóc swoim rodzinom. Ich droga do „lepszego świata” jest pełna upokorzeń i cierpienia. I jeszcze francuski „Bulion i inne namiętności” (30 sierpnia), ale to już praktycznie propozycja wrześniowa.

Będą też filmy dla dzieci, przede wszystkim sporo animacji: „Gru i Minionki. Pod przykrywką” (5 lipca), „Był sobie kot” (10 lipca), „Zak i Wowo: tropiciele magii” (26 lipca), „Bamse. Malutka przygoda wielkiego misia” (2 sierpnia), „Alex Aligator” i „Panda i afrykańska banda” (16 sierpnia).