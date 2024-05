Premiera w Cannes superprodukcji „Furiosa: Saga Mad Max”

Teraz, po ośmiu latach George Miller przywiózł do Cannes piątą część swojej sagi. W „Furiosie: Sadze Mad Max” wrócił do dystopijnego świata. Jego nowy film jest prequelem, dzięki któremu lepiej można zrozumieć, kim są bohaterowie obrazów poprzednich. W wyniku zmian klimatycznych i pandemii Ziemia została doprowadzona do ruiny. Rządzą na niej groźni watażkowie, oazę stanowi Zielone Miejsce Samotnych Matek. To tam mieszka mała Furiosa.

„Furiosa: Saga Mad Max” to prequel poprzednich części sagi

Pewnego dnia Furiosa zostaje jednak uprowadzona przez hordę motocyklistów, której przewodzi Dementus – dziwny facet, też mający swoją historię: miś, jakiego nosi przy sobie zdradza, że miał kiedyś dom i dzieci. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele trudnych sytuacji, aby zmężnieć, uciec i zachować marzenia o powrocie do domu. To przecież obiecała na początku filmu swojej matce, która próbowała ją ratować i zapłaciła za to życiem.

W filmie z 2015 roku groźną wojowniczkę Furiosę zagrała Charlize Theron. Teraz w jej młodszą wersję wciela się Anya Taylor-Joy. Dementusem jesr Chris Hemsworth. Nie ukrywam: to nie moje kino. Ale sprawność techniczna tego filmu może zachwycić.

George Miller zapowiada kolejną część sagi „The Wasteland”

Podczas konferencji prasowej w Cannes George Miller przyznał, że przymierza się do kolejnej części sagi „The Wasteland”, znów do prequela, tym razem jego bohaterem może stać się Immortal Joe. Ale realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest od tego, jak poradzi sobie na rynku „Furiosa”. Poprzedni film serii „Mad Max: Na drodze gniewu” kosztował 190 mln dol., a z samych kin przyniósł 380 mln. „Furiosa: Saga Mad Max” miała mniejszy budżet 168 mln. Zbiera już niezłe recenzje. Na Rotten Tomatoes ma 88 proc. ocen pozytywnych, a guru krytyków Peter Bradshaw z „Guardiana” dał jej cztery gwiazdki na pięć możliwych. Wydaje się więc, że George Miller może już szykować się do kolejnej roboty.