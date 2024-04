Dzień 2 - Na szlaku Wilsona

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym wydarzenia

W ramach sekcji tematycznych wyświetliliśmy Festiwalowe Hity “The Other Son” i “Let Me Go”, amerykańskie kino niezależne reprezentował “The Feeling That The Time for Doing Something Has Passed”, w sekcji Czarne Owce wystawiliśmy “Moje lato z Carmen” oraz “Czarny kos, czarna jeżyna”, a film “Upon Open Sky” trafił na ekran jako przedstawiciel sekcji W słusznej sprawie. W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych emitowaliśmy nowego “Znachora”, “Błazny” - czyli końcowy dyplom aktorski z Łódzkiej Szkoły Filmowej, postpunkowy dramat “Imago” i leśny thriller “Grzyby”. W ramach Konkursu Głównego debiutanci zajęli się wchodzącymi w dorosłość dziewczynami (“Power Alley”, “Light Light Light”), chłopakami (“Silent Roar”) i problemami zakochanych (“The Hypnosis”, “Empty Nets”). Pokazów specjalnych doczekały się “Treasure”, “Pułapka” w kinie Kijów, “Dziewczyny” na miasteczku filmowym pod Galerią Krakowską i “Koliber” na placu Szczepańskim.

W ramach sekcji Storytellers widzowie mogli obejrzeć 9. odcinek 3. sezonu perypetii pracowników Kropliczanki z polskiego “The Office”, a także pierwszy odcinek opartego na prozie Wojciecha Chmielarza serialu kryminalnego “Prosta sprawa” z Mateuszem Damięckim w roli głównej. Z kolei Maks Behr przepytywał dziś na spotkaniu otwartym “OFF na Maksa” Helenę Englert i Katarzynę Gałązkę, które odegrały role pierwszoplanowe w serialu HBO Max – “#BringBackAlice”.

Patrick Wilson z nagrodą “Pod prąd”!

Co roku poza Konkursem Głównym “Wytyczanie drogi” przeznaczoną dla młodych reżyserów i debiutantów, przyznajemy też nagrodę specjalną tym, którzy tym szlakiem zaszli już nieco dalej. Nagrodę za całokształt osiągnięć na rzecz kina niezależnego nagrodę “Pod prąd” w zeszłym roku dostał od nas John Malkovich, a w tym roku trafiła ona w ręce Patricka Wilsona, czemu towarzyszył uroczysty pokaz “Hard Candy” w Kinie Kijów.

Znany szerzej jako Orm, poważniejszy brat Aquamana z filmów Jamesa Wana czy Nocny Puchacz w ekranizacji “Watchmen” autorstwa Zacka Snydera, przede wszystkim zasłużył się udziałem w seriach “Obecność”, “Naznaczony”, “Zakonnica” czy “Annabel” – na stałe cementujących popularność horroru jako gatunku wysokobudżetowego. Ta pierwsza seria naraziła wytwórnię Warner Brothers na postępowanie sądowe nakładające na nią de facto obowiązek udowodnienia istnienia sił paranormalnych.