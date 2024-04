Rosja prześladuje jak za Stalina, a Moskwa płonie w „Mistrzu i Małgorzacie”

Czytaj więcej Plus Minus Bułhakowowi grozi eksmisja Gdyby Ukraińcy mieli postępować w myśl zasady ząb za ząb, to rozkradzenie przez Rosjan muzeów Mariupola i Melitopola wystarczyłoby jako pretekst, żeby nie tylko zlikwidować jedno muzeum Bułhakowa w Kijowie, ale i zburzyć wszystkie ukraińskie pomniki Puszkina, Lermontowa czy Gogola. Czy jednak na pewno o to chodzi?

W filmie Mistrz zostaje aresztowany, czego nie ma w znanej nam wersji powieści. Reżyser tłumaczy:

– W filmie jest scena, w której Małgorzata opowiada Mistrzowi swój sen o jego pobycie w gułagu. To prosto z książki. Jest jeszcze jedna scena w książce, w której Mistrz opowiada Bezdomnemu, co robił przed pobytem na oddziale psychiatrycznym, a wspomina, że „oderwano mu guziki od płaszcza”, co oznacza, że był na Łubiance. A jeśli czyta się wcześniejsze szkice powieści, to jest całkiem jasne, że Mistrza zabrano na Łubiankę i przetrzymywano tam przez trzy miesiące. W późniejszych wersjach Bułhakow usunął to w obawie, że książka nigdy się nie ukaże. Sam przecież był zabrany na Łubiankę i przesłuchany. Dwukrotnie spalił rękopis „Mistrza i Małgorzaty” w obawie, że służby przyjdą go aresztować. Miał wielu przyjaciół i kolegów, którzy zostali uwięzieni i zniknęli. „Złe mieszkanie” w powieści, w którym znikali ludzie, jest nawiązaniem do wyłapywania ich przez NKWD i wsadzania do więzienia.

Moskwa płonie

Również futurystyczna wizja Moskwy w filmie jest inspirowana Bułhakowem. Reżyser mówi, że każdy, kto znał miasto, wiedział, że na Patriarszych Prudach, gdzie mieszkał pisarz, nie ma tramwaju. Ale były plany budowy. W szkicach była też podana data pierwszej sceny: 1 maja 1943 r.

Film pokazuje Moskwę pełną drapaczy chmur, w tym nigdy niewybudowany Pałac Sowietów zwieńczony ogromnym posągiem Lenina. Tu rozgrywa się pierwsza scena książki.