„Biedne istoty” już na Disney+. Film z oscarową Emmą Stone błyskawicznie w internecie

„Biedne istoty” to najnowszy film reżysera znanego z takich tytułów jak: „Faworyta” czy „Lobster”. Poznajemy w nim Bellę Baxter (w tej roli zdobywczyni Oscara – rewelacyjna Emma Stone), która w wyniku eksperymentu kontrowersyjnego chirurga, dostaje nowe życia do zapisania nowymi i ekscytującymi doświadczeniami.

„Biedne istoty” - Emma Stone i Oscar dla najlepszej aktorki

Bella, początkowo uczy się świata pod czujnym okiem swojego opiekuna, doktora Baxtera (Willem Defoe), którego nazywa bogiem. Jednak w miarę upływu czasu, jej apetyt na życie rośnie i ostatecznie wyrywa się spod jego kontroli. Uwolniona Bella wyrusza w fascynującą, kolorową podróż przez wszystkie kontynenty, eksplorując przy tym rozmaite miejsca, rzeczy, ludzi, doznania i emocje.

Czytaj więcej Plus Minus Dziś wielkie kino musi boleć Oscar, najgłośniejsza nagroda świata filmu, się zmienia: honoruje Europę, trudne tematy, broni wolności, dostrzega opowieści o pogmatwanych ludzkich losach i zagrożeniach.

Film uważany jest za feministyczny, ale to feminizm krytyczny, pokazujący z początku kobietę-ofiarę, kobietę wykorzystywaną przez mężczyzn, w retrospekcjach otrzymujemy jednak niejednoznaczny materiał do przemyśleń. Niejednoznaczny, ponieważ pokazujący kobietę uwikłaną w swoją biologię, próbującą wyzwolić się z jej klątwy — w co najmniej kontrowersyjny sposób, choć wolność nie ma przecież ceny. Reżyser podejmuje też niezwykle popularny w dzisiejszych liberalnych debatach motyw „najstarszego zawodu świata”, choć tu sprawa nie wydaje się prosta.