Oscary 2024: Siedem statuetek dla „Oppenheimera”, pierwszy Oscar dla Ukrainy

Jonathan Glazer nie był jedynym nagrodzonym nawiązującym do konfliktu na Bliskim Wschodzie. Organizatorzy obawiali się, że w czasie ceremonii przed Dolby Theatre może dojść do rozruchów. Porządku pilnowały wzmożone siły policji, ale marsz protestacyjny odbył się spokojnie. Niektórzy nominowani, m.in. Billie Eilish czy Mark Ruffalo, przypięli do ubrań znaczki organizacji Artists4Ceasefire.

Oscar dla Ukrainy. Cień Trumpa

Dramatycznym momentem było wystąpienie ukraińskiego reżysera Mastyslava Czernova, który dziękując za Oscara za swój dokument – wstrząsający raport z zagłady miasta „20 dni w Mariupolu”, powiedział: „Będę pierwszym reżyserem, który na scenie powie, że wolałby swojego filmu nigdy nie zrobić. Oddałbym tę statuetkę za to, żeby Rosja nigdy nie najechała na Ukrainę, nie zajęła naszych miast, nie zabiła tysięcy moich rodaków”.

Ukraina trafiła też do Dolby Theatre, gdy na początku wspomnień o tych, którzy w ostatnim roku odeszli, organizatorzy pokazali fragment nagrodzonego w ubiegłym roku dokumentu „Navalny”. Ten, w którym rosyjski opozycjonista mówił: „Jeśli zdecydują się mnie zabić, to znaczy, że jesteśmy bardzo silni”.

Generalnie jednak gala była dość „grzeczna”. Prowadził ją, po raz czwarty, Jimmy Kimmel, ale nawet on powstrzymał się od złośliwych komentarzy. Emma Stone śmiała się lekko zakłopotana, bo pękła jej sukienka, nagrodzona za drugoplanową rolę w „Zimowym przesileniu” Da’Vine Joy Randolph płakała na scenie, mówiąc, że trzeba akceptować siebie. Justine Triet zażartowała, że Oscar za oryginalny scenariusz „Anatomii upadku”, którego dostała razem ze swoim mężem Arthurem Hararim, pomoże jej wejść w „wiek średni”.