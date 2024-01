„Biedne istoty”

Reż. Yorgos Lanthimos. Wyk. Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo.

Nakręcone w Grecji filmy z „Kłem” na czele wyniosły Yorgosa Lanthimosa do światowej kinematrografii. Dziś, po „Lobsterze”, „Zabiciu świętej sarny”, a przede wszystkim „Faworycie” należy już do ulubieńców wielkich festiwali i członków Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jego ostatni film „Biedne istoty” wygrał festiwal wenecki, a dzisiaj jest jednym z poważnych kandydatów do Oscarowych nominacji.

Ekranizując powieść Szkota Alasdaira Graya, Lanthimos proponuje opowieść o wyzwalaniu się kobiety w męskim, patriarchalnym świecie. Bohaterka filmu, Bella, podobnie jak Frankenstein, jest wytworem szalonego naukowca, który rzucił wyzwanie Bogu „ożywiając” zmarłą kobietę.

Bella jest jak niezapisana tablica. Dzika, nieobliczalna. Uczy się stawiania kroków i słów, którymi można porozumiewać się z innymi ludźmi. Z czasem dojrzewa, staje się świadoma siebie i swojej siły. Nie zna żadnych ograniczeń, nie uznaje konwenansów. Chce uciec spod kurateli „stwórcy”, by doświadczać różnych wrażeń, bez zakazów i nakazów. Wykorzystuje pierwszą nadarzającą się okazję - rusza w świat z zakochanym w niej prawnikiem. Trafi do Lizbony, Aleksandrii, Paryża. Związek nie wyjdzie? Nie szkodzi. Bella poznaje świat, szuka własnych dróg, rozwija się. Chłonie rzeczywistość wokół bez żadnych ograniczeń. Fascynuje ją seks. Nie wie, czym jest wstyd, nie przyswoiła sobie zasad, jakie dzieciom od urodzenia wbijają do głów rodzice. Kieruje się ciekawością i instynktem. Popełnia błędy, ale daje wraz z nowymi doświadczeniami wyrabia sobie własną hierarchię wartości i własne zdanie na każdy temat, nie widzi potrzeby podporządkowywania się komukolwiek.

„Biedne istoty”, choć osadzone pod koniec epoki wiktoriańskiej, w istocie są jakby poza czasem, łącząc bardzo różne style scenografii. To opowieść o kobiecie wyzwolonej z narzuconych jej przez kulturę i pozycję stereotypów, ale też pean na cześć prawa człowieka do wolności, do życia w zgodzie ze sobą. Znakomitą kreację tworzy w „Biednych istotach” Emma Stone, świetnie jej partnerują Willem Dafoe i Mark Ruffalo. Ten film naprawdę warto obejrzeć.