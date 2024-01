1 stycznia 2016 roku jego świat w jednej chwili się zatrzymał. Zawał, zator trzech żył. Potem jeden z zakrzepów poszedł do mózgu. Był na skraju śmierci. Przeszedł kilka zabiegów chirurgicznych. Usłyszał, że nie będzie chodził i płynnie mówił. Ale walczył. Po dwóch miesiącach wyszedł ze szpitala na własne żądanie. Pojechał do swojego lasu. Na wózku inwalidzkim. Jego siostra i ówczesna partnerka nie mogły uwierzyć, gdy następnego dnia po przyjeździe na chwilę spuściły go z oczu, a on wstał z łóżka, w kuchni sam sobie zrobił herbatę i napalił w kominku. Po sześciu miesiącach, w sierpniu, biegał już po pięć kilometrów. Wrócił na zajęcia na katowickiej uczelni.

Leszek mówił, że po tych doświadczeniach stał się bardzo religijny. — Zawsze byłem człowiekiem wierzącym, ale nie praktykującym. W czasie choroby zrozumiałem słowa Jana Pawła II: „Pamiętajcie, cierpienie jest darem”. Bo dzięki niemu możesz dotknąć czegoś, co jest ludzkim doświadczeniem – powiedział mi.

Ostatni rozdział jego twórczego życia był bardzo trudny. Chciał zrobić film o rotmistrzu Pileckim. Pracował nad tym tematem kilka lat. Wiedział, że łatwo nie będzie, bo w przeciwieństwie do jego poprzednich obrazów, to musi być kosztowna produkcja. Ale jest dla niego ważna. W eksplikacji napisał: „Mówi się czasem, że jak umiera człowiek, to umiera cały świat. W przypadku rotmistrza jest inaczej: człowiek może umrzeć po to, żeby ocalić świat. Bo ocala tradycję, poczucie dobra, prawdy i na końcu wiarę, która to wszystko scala. To jest ratowanie świata. Ja w to głęboko wierzę”.

W 2019 roku Leszek Wosiewicz wyszedł na plan. „Raport Pileckiego” miał kolosalny jak na Polskę budżet 36 mln zł., jego producentem była Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych, popierał projekt ówczesny jej dyrektor Włodzimierz Niderhaus. Potem przyszła pandemia, która zwolniła tempo pracy, Niderhaus zmarł, a nowy p.o. dyrektora po przeglądzie materiałów, postanowił zmienić reżysera. Tę decyzję zakomunikowano Wosiewiczowi w 2020 roku podczas spotkania u ministra Piotra Glińskiego. Tydzień później na prośbę reżysera, który był przekonany, że jego materiał obroni się, zorganizowano przegląd części nakręconych scen. Zaproszeni eksperci uznali, że są one „fatalne” i zmianę potwierdzono. Za kamerą stanął Krzysztof Łukaszewicz, twórca „Karbali”, który też „przepisał scenariusz”.

WFDiF chciała załatwić tę sprawę polubownie, oferując reżyserowi wynagrodzenie (do filmu weszły też sceny przez niego nakręcone) i kierownictwo artystyczne. Ale on czuł się sponiewierany, nie zgadzał się z negatywną oceną nakręconych przez siebie materiałów, przemontowywał je, pisał listy do „wszystkich świętych”, łącznie z prezydentem. W lecie 2023 roku chciał podawać sprawę do sądu, potem się wycofał. W „Rzeczpospolitej” pisaliśmy wtedy o tej sprawie. „Raport Pileckiego” Krzysztofa Łukaszewicza wszedł na ekrany 1 września 2023 roku.