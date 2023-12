„Nagle”

Reż.: Thomas Bidegain, Wyk.: Melanie Thierry, Gilles Lellouche

Ta podróż dookoła świata ma być dla nich złapaniem nowego oddechu, próbą odświeżenia związku. Wyruszają w nią statkiem, we dwoje. Gdy u wybrzeży Chile odkrywają bezludną, wydawałoby się, wyspę, schodzą ze statku i w motorówce dopływają do brzegu. To ma być chwilowa przygoda, jednak rano okazuje się, że ich statek zniknął. Porwał go sztorm? Muszą przetrwać w strasznie trudnych warunkach, mając nadzieję, że wkrótce zacznie ich szukać rodzina.

Reżyserski debiut Thomas Bidegaina, stałego współpracownika Jacquesa Audiarda, powstał na motywach książki Isabelle Autissier, francuskiej żeglarki, która w 1991 jako pierwsza kobieta we Francji przepłynęła samotnie kulę ziemską.

Film jest surowy, toczy się w wolnym tempie, w rytm kolejnych prób szukania ratunku, znalezienia szansy na przetrwanie. Jak zachowa się ta para niemłodych już przecież ludzi w sytuacji ostatecznej, gdy nadzieja zaczyna blednąć, ale siła życia nie pozwala zrezygnować z walki? Czy w takich warunkach zwyciężą wzajemne pretensje, niechęć, powroty złych wspomnień czy może nawiąże się nowa, silna więź? Te właśnie pytania zadaje Bidegain razem ze swoimi aktorami - Melanie Thierry i Gilles’em Lellouchem, łącząc kino survivalowe z opowieścią o uczuciach i ludzkiej solidarności.