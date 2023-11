Adam Driver chciałby zagrać Kopernika

Gwiazdą pierwszych dni festiwalu był Adam Driver. Odebrał nagrodę aktorską i jednocześnie prezentował „Ferrari” Michaela Manna.

„Ferrari” to opowieść o trzech trudnych miesiącach z życia potentata samochodowego Enzo Ferrariego. Były kierowca wyścigowy i konstruktor przeżywa poważny kryzys po śmierci syna. Pogrążona w żałobie żona odkrywa jego wieloletni romans z inną kobietą i jednocześnie kłopoty ma jego firma, która sprzedaje coraz mniej samochodów. Enzo – żeby poprawić reklamę aut – dąży do tego, by jego kierowca wygrał słynny we Włoszech rajd Mille Miglia. Adam Driver, ucharakteryzowany tak, że trudno go na ekranie rozpoznać, stworzył ogromnie sugestywną kreację.

Driver w Modenie

W Toruniu aktor dwukrotnie nominowany do Oscara za role w „Czarnym bractwie” Spike’a Lee i „Historii małżeńskiej” Noaha Baumbacha, bohater filmów Scorsesego, Jarmuscha, Ridleya Scotta, ale też hitów, jak np. „Gwiezdne wojny”, na gali otwarcia festiwalu mówił o operatorach, z którymi pracował, m.in. o przewodniczącej tegorocznego jury Mandy Walker, Rodrigo Prieto, Robbiem Ryanie, Eriku Messerschimidcie, autorze zdjęć do „Ferrari”.

– Długo się przygotowywałem. Czytałem, odwiedziłem fabrykę, wielkim źródłem informacji o Ferrarim był sam Michael, który o sfilmowaniu jego historii myślał od lat. Chciałem sportretować człowieka, który zmienia się w różnych sytuacjach. Człowieka, który na zewnątrz wydaje się spokojny i opanowany, a w środku wszystko w nim buzuje.