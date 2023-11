Marco Bellocchio: Znienawidziłem Kościół w szkole

Wszystko to, poza mafią, przećwiczyłem we własnej rodzinie i we własnym świecie. Mój nieżyjący już brat pisarz i wydawca Piergiorgio Bellocchio przez całe życie był ultralewicowym radykałem. Ja sam chodziłem do katolickiej szkoły, co dość skutecznie oddaliło mnie od religii. Jako młody chłopak znienawidziłem Kościół do tego stopnia, że miałem nawet krótki odlot w stronę maoizmu i skrajnego komunizmu. Wyleczyłem się z tego. Dzisiaj nie ma na moje zachowanie i myślenie wpływu ani Kościół, ani jakakolwiek skrajna ideologia.

A Kościół, o którym pan opowiada, wciąż jest we Włoszech silny?

Ta instytucja wiele zyskała dzięki papieżowi Franciszkowi, który często mierzy się z problemami społecznymi radykalniej niż nasza partia lewicowa. Zawsze też podkreśla potrzebę miłości, miłosierdzia. Ale choć jest bardzo popularny, to sam Kościół katolicki nie ma już, jak to bywało jeszcze w połowie poprzedniego wieku, tak ogromnego wpływu na życie moich rodaków. We Włoszech nastąpiło rozdzielenie władzy politycznej i Kościoła. Ostatni raz księża wtrącali się w sprawy państwowe, gdy w latach 70. poprzedniego wieku uchwalano prawo w sprawie rozwodów i aborcji. Duchowni próbowali wówczas wpływać na odbywające się w tej sprawie referenda. Ale generalnie za życia mojego pokolenia pozycja Kościoła znacznie we Włoszech osłabła. Zwłaszcza młodzi odsuwają się od niego, a seminaria duchowne świecą pustkami.

Podobnie dzieje się w Polsce. Czym pan to tłumaczy?

Kościół ewoluuje zbyt wolno, nie dostrzega zmian zachodzących w świecie. A to jest podstawowy warunek jego przetrwania. Tyle że dziś to już nie Kościół najbardziej zagraża naszej wolności. Trzeba się skupić na zupełnie innej walce. Jesteśmy na skraju katastrofy intelektualnej. Wrogiem naszej cywilizacji staje się sztuczna inteligencja. Dzisiaj wciąż nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele zła może ona uczynić. Ale to już zupełnie inny temat.