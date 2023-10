Od jazzmanów do żołnierzy Legii Cudzoziemskiej. Na co wybrać się do kina?

Wyk.: Franz Rogowski, Morr Ndiaye, Laëtitia Ky

Aleksiej jest Białorusinem. Razem z przyjacielem Michaiłem ucieka z kraju. Obaj jadą autokarem na piłkarki mecz i przy pierwszej okazji odłączają od grupy. Przez Polskę chcą dotrzeć do Francji i tam urządzić swoje nowe, lepsze życie. Po drodze dochodzi do wypadku – Michaił ginie. Aleksiej jednak dotrze do Francji. Co może tam robić? Zaciąga się do Legii Cudzoziemskiej. Jednocześnie Abbruzzese śledzi losy rodzeństwa z Nigerii, które chce stawić czoła neokolonializmowi.

Aleksiej przechodzi trening w Legii Cudzoziemskiej i zostaje wysłany do Nigerii. Ma razem z kompanami z Legii, odbić zakładników wziętych przez nigeryjskich buntowników. On i rodzeństwo Jomo i Udoka stają się w ten sposób walczącymi ze sobą wrogami. Ale wydarzenia, jakie ich połączą, będą dla Aleksieja wstrząsem, który go zmieni.

Krytycy zachodni nazywali „Disco Boy” mieszanką kina Gaspara Noe, Nicolasa Windinga Refna i Claire Denise, z przewagą jednak dwóch pierwszych twórców. Wartością samą w sobie jest w tym francusko-włosko-belgijsko-polskim(!) filmie kreacja niemieckiego aktora Franza Rogowskiego, a uważny widz wypatrzy też wśród wykonawców Roberta Więckiewicza. Ciekawe kino, ale dla amatorów klarownych opowieści z jasnym przesłaniem.