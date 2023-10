Sukces „Znachora”. Pokonał anglojęzyczne hity Netflixa

"Znachor" najlepszy w Argentynie

Najwyższe oglądalności „Znachor” w reżyserii Michała Gazdy osiągnął m. in. w Argentynie (nr 1), w Ukrainie (nr 2), w Hiszpanii, Meksyku, Boliwii, Chile, Czechach, Słowacji (nr 3), w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech (nr 4), w Turcji (nr 5) w Brazylii i Szwajcarii (nr 6), we Francji i Izraelu (7), w Stanach Zjednoczonych (9).

- Stworzyliśmy film szczery, w który my - twórcy - włożyliśmy mnóstwo własnych emocji - powiedział Michał Gazda. - To wspaniałe, że tak szybko możemy być dumni z bardzo dobrego odbioru filmu przez polską widownię. Dzięki ogromnemu wsparciu producentki oraz współpracy z Netflix mogliśmy w pełni zrealizować naszą wizję artystyczną, a efekty tego można zobaczyć na ekranie. Jestem zadowolony z tego, co udało nam się osiągnąć i życzę wszystkim filmowcom podobnych doświadczeń w pracy nad filmem i w kontakcie z widownią.