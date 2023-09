„Siła naszych marzeń”. Dziewczyna, która wykazała hart ducha

Ale „Siła naszych marzeń” nie jest filmem o rozpaczy. To opowieść o przyjaźni ludzi odmiennych, o pięknych relacjach człowieka i zwierzęcia, a wreszcie o sile ducha i próbie spełniania własnych marzeń. Nie przez przypadek też akcja „Siły naszych marzeń” toczy się w Normandii, która słynie z hodowli koni.

Rodziców starających się utrzymać podupadającą stadninę, grają Melanie Laurent i Pio Marmai, natomiast w główną bohaterkę wcieliły się trzy dziewczynki w różnym wieku. 16-letnią Zoe jest świetnie jeżdżąca konno i dobra aktorsko Carmen Kassovitz, córka reżysera Mathieu Kassovitza. Dwie młodsze dziewczynki Duguay musiał dobrać tak, by do Carmen „pasowały”. Zrobił to znakomicie.

„Siła naszych marzeń” to świetnie zrealizowany film

– Największy problem mieliśmy ze znalezieniem 10-letniej Zoe. W castingu wzięło udział około 800 dziewczynek. Kiedy zobaczyłem Charlie Paulet, wiedziałem, że mam aktorkę z wewnętrzną siłą, jaką musiała mieć Zoe.

Wielkim atutem filmu są wspaniałe zdjęcia koni i wyścigów operatora Christophe’a Graillota, zresztą stałego współpracownika Duguaya. „Siła naszych marzeń” nie jest wielkim kinem artystycznym. Ale to, podobnie jak „Bella i Sebastian”, świetnie zrealizowany film, który przekonuje młodego widza, że frapujące historie może przynieść zwyczajne życie, zaś przyjaźń i pasja są ciekawsze niż walki w komputerowych grach. Bo niosą wzruszenie.