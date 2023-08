Polański nosi w sobie wojenne wspomnienia żydowskiego dziecka, potworną tragedię śmierci żony i przyjaciół zamordowanych w Los Angeles przez bandę Mansona, cały worek pięknych chwil z filmowych planów i artystycznych sukcesów.

Polański musiałby stanąć przed sądem w USA

Ale też na jego dzisiejszym życiu wielkim cieniem położył się gwałt na trzynastoletniej dziewczynce, którego dopuścił się w 1977 roku, w domu Jacka Nicholsona. Dzień przed ogłoszeniem wyroku sądowego uciekł wtedy do Europy i do dzisiaj nie może wjechać do Stanów, gdzie sprawa się nie przedawniła i choć ofiara dawno mu wybaczyła, musiałby stanąć przez sądem. Ten czyn, za który nigdy publicznie nie przeprosił sprawił, że Polański został w dobie #metoo usunięty z Amerykańskiej i Francuskiej Akademii Filmowej, a pojawienie się jego filmu na wielkim festiwalu zawsze wzbudza kontrowersje.

Polański stał się bohaterem wielu filmowych dokumentów: od „Roman Polański. Ścigany i pożądany” o meandrach oskarżenia Polańskiego aż do niedawnego „Polański. Horowitz. Hometow”, gdzie dwa artyści chodząc po dzisiejszym Krakowie wspominają swoją wojenną przeszłość.

Teraz, z okazji 90-urodzin artysty, wracam do filmu dokumentalnego „Roman Polański. Moje życie”, który z okazji zbliżającej się osiemdziesiątki artysty zrealizował Laurent Bouzereau, który zarejestrował rozmowę reżysera z jego przyjacielem Andrew Braunsbergiem w domu reżysera w Gstaad. Braunsberg produkował „Tragedię Makbeta” i „Lokatora”. Polubili się, a ich przyjaźń trwa do dzisiaj. W czasie, gdy Roman Polański siedział w areszcie domowym w Gstaad, Braunsbergowi udało się to, czego nie potrafiła osiągnąć Marina Zenovich, kręcąc „Ściganego i pożądanego”. Namówił przyjaciela do zwierzeń.

— Zdałem sobie sprawę, jak mało przez te wszystkie lata rozmawialiśmy o twoim życiu — mówi do Polańskiego.

Ich rejestrowana przez Pawła Edelmana rozmowa jest bardzo szczera. Nie ma w niej tematów-tabu. Są wspomnienia. Czasem bardzo bolesne. To, co opisał Roman Polański w książce „Roman by Roman” nagle nabiera jeszcze bardziej osobistego charakteru. Opowiadając o rodzicach, getcie czy morderstwie Sharon Tate, Polański nie umie ukryć emocji. Cofa się w siebie, głos mu się łamie. Milknie, mięśnie twarzy zaczynają mu drgać, jakby bezgłośnie płakał. Dokument Bouzereau ma jeszcze jeden atut. Książka kończyła się w latach 80., tu Polański opowiada także o ostatnich miesiącach. Po raz pierwszy mówi o zatrzymaniu w Zurichu.