Wytwórnia Roswell przedstawia

Jednym z wątków głównych jest więc spotkanie z obcymi, ale na ich przybycie nie trzeba czekać, ponieważ w zaktualizowanej wersji opowieści o kontakcie kosmici są na Ziemi od dawna, a w każdym razie są tu ich technologie. W swej pierwotnej postaci obcy przypominają do złudzenia „małe zielone ludziki”, których ciała miały zostać znalezione w Roswell (pierwszy raz przedstawiciela tej rasy mamy okazję oglądać w odcinku otwierającym drugi sezon serialu, zatytułowanym – nomen omen – „Little Green Men”). Nie zaszkodzi tu dodać, że w jednym z odcinków wizerunkowa sztanca, a przy okazji temat kosmitów funkcjonujący jako komercyjna franczyza, została potraktowana z solidnym przymrużeniem oka (20. odcinek 3. sezonu).

Serial nie przynosił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy przybysze z kosmosu chcą dokonać kolonizacji naszej planety, czy jedynie współpracują z ludzkimi organizacjami, czy może nawet są do tej współpracy zmuszani w tajnych rządowych ośrodkach. I nie musiał – klucz do zasadniczego przesłania filmowej serii kryje się w słowach „tajny” i „rządowy”. To do nich odnosiło się hasło stanowiące motto całości: „The Truth is out there”. Otóż największym problemem ludzkości nie jest istnienie istot pozaziemskich, ale zupełnie ziemski, monstrualny spisek – zawiązany przez polityków, urzędników wyższego szczebla, wojskowych, agencje rządowe i bliżej nieokreślone, ale nieodmiennie tajne i wpływowe grupy – którego celem jest ukrycie przed społeczeństwami prawdy o rzeczywistości, w jakiej żyjemy.

Twórcy serialu znakomicie odczytali nastroje społeczne, kumulujące się przez powojenne dekady: nieufność wobec instytucji władzy oraz międzynarodowych organizacji i korporacji, przekonanie o czysto propagandowej roli mediów, otwartość na teorie spiskowe jako narracje wiarygodniejsze i bliższe prawdy niż mętne wyjaśnienia decydentów. A przecież o tym samym opowiada nam mit Roswell – cokolwiek się tam zdarzyło, wersja oficjalna, dementująca pierwsze i na bieżąco formułowane doniesienia (a zatem prawdziwe), na pewno jest kłamstwem. Samo wydarzenie w takim właśnie kontekście pojawia się zresztą w serialu – pierwszy odcinek 10. sezonu zaczyna się od dramatycznych scen rozgrywających się... gdzieś w Nowym Meksyku w 1947 r., a podmiotami działającymi nie są tu obce istoty, lecz ponurzy mężczyźni w ciemnych garniturach.

Serial „Roswell, w Nowym Meksyku” powstał na podstawie książek z cyklu „Roswell w kręgu tajemnic” Melindy Metz. Był emitowany od 15 stycznia 2019 r. materiały prasowe

Fox Mulder i Dana Scully również są „spadkobiercami” Roswell, reprezentują bowiem dwie postawy charakterystyczne dla komentatorów tego incydentu. Jedni, jak Mulder, „chcieli wierzyć”, dlatego z każdej, nawet fałszywej, przesłanki skłonni byli wyprowadzać wnioski o wizycie kosmitów i rządowej konspiracji. Inni, jak Scully, wybierali racjonalny sceptycyzm, bo przyznanie, że w Roswell rozbił się statek kosmiczny oznaczałoby zakwestionowanie całej ludzkiej wiedzy, mającej naukowe podstawy. Oczywiście przywołane tu postawy, dylematy i przekonania nie mają swego początku w zmitologizowanym incydencie sprzed lat. Rzecz w tym, że mit Roswell jest ich kompletną i przystępną kompilacją. A serial wymyślony przez Chrisa Cartera przekazał treść mitu i upowszechnił ją w jeszcze łatwiejszej w odbiorze formie widowiska telewizyjnego. I doczekał się dwóch spin-offów: seriali „Millennium” i „Samotni strzelcy”, skoncentrowanych w większym stopniu na tajnych organizacjach niż na samych gościach z gwiazd. Aż chciałoby się spytać: jaka konspiracja kryje się za powstaniem „Z Archiwum X”?

Wszystkie drogi prowadzą do Roswell

Serial Cartera to tylko przykład, choć najbardziej spektakularny. W filmowej fantastyce powstającej od końca lat 70. XX wieku na ślady Roswell natrafiamy nieustannie (nie licząc „Gwiezdnych wojen”, ale ta opowieść sięgała do innych, znacznie starszych mitów). Czasami są to odwołania bezpośrednie. W serialu „Wybrańcy obcych”, który miał premierę w 2002 r., losy trzech rodzin, ukazane na przestrzeni powojennych dekad, spaja motyw katastrofy w Roswell i potajemnych ingerencji obcych. W „Mrocznym niebie” z lat 90. bohaterowie starają się powstrzymać przejęcie Ziemi przez kosmitów, co nie jest łatwe, bo obecność najeźdźców jest tajemnicą skutecznie strzeżoną przez tajną organizację Majestic 12, której korzenie tkwią głęboko w micie Roswell. Nie zapominajmy też o serialowej adaptacji cyklu melodramatycznych powieści dla młodzieży, znanej w Polsce pod tytułem „Roswell, w Nowym Meksyku”.