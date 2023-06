Szósty sezon „Black Mirror”. Marzenia to piekło

Tego rodzaju wyzwanie jest też tematem thrillerowego odcinka „Loch Henry”. Dwójka dokumentalistów Davis i Pia stara się robić to, co lubi, a przy okazji zdobywać sławę i pieniądze, realizując film o kolekcjonerze-dziwaku z rodzinnej okolicy Davida. Tam jednak stary kumpel barman z upadającego pubu namawia filmowców do podjęcia „o wiele ciekawszego tematu”, czyli historii sadysty, który ma na koncie wiele ofiar i odstraszył turystów z okolicy.

Czytaj więcej Film Nowy sezon „Black Mirror” już w czerwcu Szósta seria „Czarnego lustra” ma być dostępna na Netfliksie już za miesiąc. Od premiery piątej minęły aż cztery lata. W sieci pojawił się już pierwszy zwiastun.

Magnesów jest sporo, bo matka Davida jako jedną z ofiar zwyrodnialca przedstawia ojca Davida, skądinąd, stróża porządku. W domu kwitnie kult taty i związanej z nim przerwanej „złotej epoki”. Taki temat akceptuje, kładąc nacisk na przedstawienie go „w jak najbardziej osobisty sposób”, producentka ważnego portalu. Wszyscy myślą, że drzwi do sukcesu są otwarte, tymczasem Davida czaka los Edypa ery streamingu, gdzie rekwizytami przeznaczenia są analogowe kasety video i wenecka maska. Groteskowy finał na gali Brit Awards stawia pytania o ryzyko wpisane w tworzenie dokumentów z udziałem rodziny i reality show. Czasami statuetka nie wystarczy, by chcieć żyć.

Boney M

W „Beyond The Sea” o alternatywnej historii kosmonautów z 1969 r. autor serialu oddał hołd kultowym pozycjom s.f. („Odyseja kosmiczna”, „Matrix”, „Avatar”). Cliff i David przebywają w kosmosie, ale w trosce o ich kondycję psychiczną i rodziny na ziemi pozostawiono ich repliki i poprzez specjalne łącza mogą wracać do normalnego życia, co doprowadza do wściekłości (jako przykład łamania praw natury) grupę oszalałych hipisów przypominającą sektę Charlesa Mansona. Samosąd odcina chwilowo Davida od możliwości powrotu na ziemię, jest jednak kolega, który ma swoje łącze. Pytanie brzmi: czy je udostępni? Przecież awatar to tylko pozornie obietnica życia w dwóch wymiarach: życie jest jedno, a pozory mylą.

Najbardziej przewrotny jest „Demon 79”. W miasteczku uniewinniono mężczyznę oskarżonego o zamordowanie żony. Pojawia się w przaśnym sklepie obuwniczym. Widać kryzys, w wyborczym natarciu jest Margaret Thatcher i partia nacjonalistyczna, co przeraża główną bohaterkę, hinduską ekspedientkę (nazwaną Kosmiczną Policjantką), zwłaszcza gdy widzi na drzwiach antyemigranckie napisy.

Świat jest wyraźnie w kryzysie i wtedy objawia się jej tytułowy demon. Wygląda zabawnie, jak tancerz Boney M. Zamiast jednak śpiewać jak w telewizji piosenkę o Rasputinie proponuje pakt: Hinduska może uratować świat, pod warunkiem, że zamorduje trzy osoby. Komizm miesza się z thrillerem, a my jak bohaterka zadajemy sobie pytanie z „Fausta”: czy możliwe jest zło, które dobro czyni? Tymczasem gwiazda pop uzmysławia coś bardziej istotnego: pozornie wiemy, co zrobić, by ocalić świat, a jednak tego nie robimy. I to jest dopiero thriller.