Ruszyło największe kino letnie w Polsce

Projekcje będą odbywać się przez całe lato we wtorki, czwartki i soboty od 30 maja do 9 września, zawsze po zachodzie słońca – około 21.30. Przed wejściem do Kinoteki powstanie największe w Polsce kino na świeżym powietrzu.

We współpracy z Partnerami repertuar został podzielony na kilka sekcji: „Najlepsze filmy sezonu”, „Czwartkowe Chodzenie do kina”, „Kultowe klasyki”, hity festiwalowe czy pokazy specjalne, dzięki czemu każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

- W programie znalazło się zarówno ambitne kino środka, z którego znany jest repertuar Kinoteki, jak i największe hity festiwali. Z setek filmów pokazywanych w Kinotece w ciągu roku, wybrane zostały te, które dzięki niezwykłej formie i środkom ekspresji skłonią widzów do refleksji oraz długich dyskusji, ale także dostarczą rozrywki i wzruszeń – podkreślają kuratorzy wydarzenia Karolina Fornal, Maria Majchrzak oraz Michał Chabiera.

Wśród głównych partnerów znalazła się Grupa Chodzeń – dealer Toyoty, Lexusa i Maserati, która zaprasza na cykl "Czwartkowe Chodzenie do kina". Wybrane przez Grupę tytuły na pewno ucieszą fanów komedii oraz mocniejszych wrażeń.