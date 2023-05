76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Ulubiona impreza mistrzów

Festiwal zamknie animowany film Petera Sohna „Elemental”. Dyrektor kreatywny firmy Pixar podkreśla, że to kolejny ważny krok, który dla wytwórni oznacza wychodzenie z pandemii.

Trudno też nie wspomnieć o bardzo specjalnym gościu festiwalu. Poza konkursem obejrzymy nowy, trzydziestominutowy film „Strange Way of Life” Pedro Almodóvara. Hiszpański mistrz nigdy nie dostał tu Złotej Palmy, ale kocha Lazurowe Wybrzeże lekko nieodwzajemnioną miłością.

Nawet jeśli nazwiska gwiazd będą padały bez końca, to i tak najbardziej liczy się to, co zobaczymy na ekranie. Najważniejsze pytania brzmią: jakie będzie kino po latach, które przyniosły tyle tragedii i traum? Jakie jest kino, gdy na świecie wciąż silne są systemy totalitarne, gdy rodzą się nowe konflikty i ciągle giną ludzie? I czy w Europie nie przyzwyczailiśmy się do wojny w Ukrainie tak, jak kiedyś do tragedii Bałkanów?

Canneński przegląd zapewne odpowie przynajmniej na część tych pytań.