Genovese interesują najprostsze relacje między ludźmi. Co to znaczy być razem? Ile dajemy drugiej osobie? Co zostawiamy dla siebie? Jak związek zmienia się z upływem lat?

W Mediolanie, w czasie ulewy dwoje ludzi chroni się w bramie. „4,5 metra na sekundę. By mniej zmoknąć, trzeba biec 4,5 metra na sekundę” – mówi mężczyzna do dziewczyny, po czym znika i za chwilę wręcza jej prezent, mówiąc: „Ale najlepszym wyjściem jest zakup parasola. Cztery tysiące lirów i problem rozwiązany”.

Potem każdy pójdzie w swoją stronę. Dziewczyna jeszcze tylko spyta: „Skoro tak się znasz na liczbach: jakie jest prawdopodobieństwo, że się znowu spotkamy?”. „Tak niewielkie, że statystycznie bez znaczenia” – odpowiada mężczyzna. Ale na parasolu wypisał cyfry. Nie zadzwoniła. Numer telefonu zmył deszcz. Jednak spotkali się. Odnalazł ją, gdy na ulicy rysowała portrety. Tak zaczęła się miłość.

Anna i Marco spędzą ze sobą następnych 20 lat. On jest fizykiem, który twierdzi, że czas nie istnieje. Swoim studentom powtarza słowa Einsteina, że różnica między wczoraj, dziś i jutro to iluzja. Ona jest rysowniczką komiksów. A kim są superbohaterowie? To tytuł cyklu, które sobie wymyśliła. O nich. O ich związku. Nie trzeba być Batmanem, żeby być herosem. Według Anny herosi to ci, którzy są w stanie przetrwać ze sobą wiele lat. Jako dziecko nie miała rodziny. W czasie wieczoru autorskiego żartuje, że matka była niewidzialna, a ojciec superszybki – zniknął, zanim się urodziła.

Dlatego decyzja, by związać się z Markiem, miała pomóc jej stworzyć pierwszy prawdziwy dom. Kiedy dawał jej klucze do mieszkania, spytała: „A moje ulubione ciasteczka czekoladowe kupiłeś?”. Kupił. Potem było różnie. Kochali się i zdradzali, kłócili, tęsknili. Ona marzyła o trójce dzieci, on nie chciał ani jednego. Zmieniali domy i miasta. Czasem sami, czasem otoczeni przyjaciółmi, którzy też przeżywali wzloty i upadki. Jak to w życiu. Ale przecież przychodzi moment, gdy wszystko zacznie mieć inne znaczenie i smak.

Genovese nie opowiada historii Anny i Marka w porządku chronologicznym. Skacze w czasie, wybiera momenty ważne. Potrafi przyglądać się relacjom między bliskimi.

W jego głośnej komedii z 2016 roku „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” siedem osób na przyjęciu wpadło na pomysł towarzyskiej gry: wszyscy położą swoje smartfony na stole, będą je odbierali w trybie głośnomówiącym i dzielili się z pozostałymi treścią SMS-ów. To był film o naszym sekretnym życiu. Bo każdy ma jakieś tajemnice. Namiętności, do których nie chce się przyznać. Mniejsze i większe grzechy. Komuś kochanka codziennie wieczorem przysyła swoje pikantne zdjęcia, ktoś inny ukrywa skłonności homoseksualne.

Kobiety też nie są lojalne wobec partnerów. Najbliżsi nie przyznają się, że mają kłopoty psychiczne, chodzą na terapię, nie ujawniają ważnych planów życiowych. W „Dobrze się kłamie...” komedia zamienia się w dramat o współczesnej moralności. Włoch pokazuje fałsz życia codziennego i zadaje przewrotne pytanie, czy prawda na moc uzdrawiającą.

W „Superbohaterach” Genovese – podobnie jak w „Dobrze się kłamie...” – prowadzi swoje opowiadanie lekko, z humorem, atrakcyjnie. Ale przyjmuje inną perspektywę. Towarzysząc jednej parze, miesza sceny z młodości z tym, co nastąpiło potem, by wreszcie uspokoić końcówkę filmu, w której bohaterowie muszą zdać sobie sprawę, co w życiu ważne. Przekonują się, że „czas istnieje” i trzeba go cenić.