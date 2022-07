Finał 4. sezonu serialu zwrócił uwagę fanów na dwa kolejne utwory z jego ścieżki dźwiękowej. Pierwszy to "Master of Puppets" Metalliki, który miał w Polsce o 237 proc. więcej odtworzeń niż w normalny dzień. To 3,5 razy więcej niż zwykle. Uwagę polskich użytkowników zdobywa również utwór "Separate Ways (Worlds Apart) - Bryce Miller/Alloy Tracks Remix" w wykonaniu Journey i Steve'a Perry'ego. Jego ilość odtworzeń wzrosła 2 lipca aż o 167 proc., czyli 2,7 razy więcej niż zwykle.

Aby przewidzieć nadejście końca czwartego sezonu Stranger Things, Spotify stworzyło playlistę Upside Down, która miesza ulubione piosenki użytkowników z kilkoma klasykami z serialu, aby stworzyć idealne środowisko do walki z najbardziej przerażającym wrogiem Hawkins. Dodatkowo, oficjalna playlista Stranger Things zawiera już najnowsze piosenki z serialu.