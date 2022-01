O śmierci artysty poinformowała jego córka, Antonia. Przekazała, że 82-letni reżyser zmarł nad ranem w swoim domu w Los Angeles, a zgon nastąpił z przyczyn naturalnych.

Reklama

Peter Bogdanovich urodził się w 1939 r. w Kingston w stanie Nowy Jork, był dzieckiem emigrantów. Jego ojciec był serbskim malarzem, matka pochodziła z rodziny austriackich Żydów, z którą uciekła do Stanów Zjednoczonych przed wybuchem II wojny światowej.

Bogdanovich pokochał kino, w młodości oglądał nawet 400 filmów rocznie. Każdy obejrzany film recenzował, a na podstawie swych zapisków później stworzył biografię reżysera Johna Forda. Publikował też w magazynie "Esquire". W 1966 r. postanowił sam zostać reżyserem i wraz z żoną, Polly Platt, przeniósł się do Los Angeles.

Czytaj więcej Film Nie żyje słynna amerykańska aktorka Betty White Aktorka komediowa Betty White, której kariera trwała osiem dekad, zmarła na kilka tygodni przed swoimi setnymi urodzinami - przekazał jej agent.

Zadebiutował filmem "Voyage to the planet of prehistoric women" oraz thrillerem "Żywe tarcze" (1968) z Borisem Karloffem. Uznanie przyniósł mu jego trzeci obraz, "Ostatni seans filmowy" (1971). Ukazujący nostalgiczny obraz prowincjonalnej Ameryki film 32-letniego wówczas Bogdanovicha został nominowany do Oscara w ośmiu kategoriach, w tym za reżyserię.

Reklama

Peter Bogdanovich kontynuował karierę komedią "No i co, doktorku?" (1972) oraz tragikomedią "Papierowy księżyc" - za występ w tym filmie 10-letnia Tatum O’Neal zdobyła Oscara.

Innym znanym filmem Bogdanovicha jest "Maska" (znana także jako "Maska lwa"). Ten dramat obyczajowy z 1985 r. opowiadał prawdziwą historię Rocky'ego, młodego człowieka dotkniętego rzadką chorobą kości twarzy. "Maska" zdobyła nominację do Oscara za charakteryzację, a grająca rolę matki Cher otrzymała główną nagrodę dla aktorki na Festiwalu w Cannes.

Bogdanovich zajmował się także serialami - ma na koncie pracę nad "Upadłymi aniołami" i "Rodziną Soprano". Jako aktor występował m.in. w filmach telewizyjnych i serialach. Kręcił dokumenty, m.in. o Busterze Keatonie i zespole Tom Petty and the Heartbreakers.

Czytaj więcej Film „Wszyscy święci New Jersey": tylko dla przyjaciół dobrze znanej rodziny „Wszyscy święci New Jersey" to filmowy prequel serialu „Rodzina Soprano". Pozycja raczej dla wielbicieli pierwowzoru.

Autopromocja FORUM ESG Co warto wiedzieć o ESG? Jej znaczenie dla firm i gospodarki. CZYTAJ WIĘCEJ

Uwagę mediów przyciągało jego burzliwe życie osobiste - romans z Cybill Shepherd, rozpoczęty, gdy Bogdanovich był mężem swej bliskiej współpracowniczki Polly Platt oraz sprawa zabójstwa jego partnerki, Dorothy Stratten, a także późniejszy ślub reżysera z siostrą Stratten, Louise, młodszą od Bogdanovicha o 29 lat.

"To szok. Jestem zdruzgotany. Był cudownym i wielkim artystą" - tak doniesienia o śmierci Petera Bogdanovicha skomentował Francis Ford Coppola. "Nigdy nie zapomnę premiery »Ostatniego seansu filmowego«. Pamiętam, że na zakończenie publiczność zaczęła trwający 15 minut aplauz. Czułem, że Peter i jego dzieło zasłużyli na to. Niech spoczywa w błogości, wiecznie ciesząc się naszym aplauzem" - dodał.

Reklama

"Był mistrzem kina" - napisał w mediach społecznościowych Guillermo del Toro.