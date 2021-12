Na krótko przed świąteczno-noworoczną przerwą Donald Tusk zaprezentował Platformie listę zadań do wykonania na kolejne tygodnie i miesiące. Jednocześnie PO zakończyła proces wewnętrznych wyborów i uzupełniła grono wiceprzewodniczących. Jednak każdy, kto kiedykolwiek spisywał listę zadań wie, że samo jej przygotowanie to krok w dobrym kierunku, ale nie wystarczy. Liczy się też to, czy konsekwentnie wykonuje się zadania, które się spisało. A konsekwencji Platformie brakuje najbardziej. I to od lat.