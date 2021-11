W sobotę 13 listopada toruński festiwal otworzy jeden z najgłośniejszych tegorocznych tytułów, czyli „The Tragedy of Macbeth" Joela Coena (m.in. „Fargo", „Big Lebowski"). Joel po raz pierwszy pracując samodzielnie, bez brata Ethana, przeniósł na ekran szkocką tragedię Szekspira, w rolach głównych obsadzając swoją żonę Frances McDormand i Denzela Washingtona. Reżyser razem ze swoim operatorem Bruno Delbonnelem osobiście film zapowiedzą.

Zaproszenie od organizatorów EnergiCAMERIMAGE przyjęły wielkie światowe sławy. Osobiście zaprezentuje swój film nie tylko Joel Coen. W Toruniu zjawią się również m.in. Denis Villeneuve, Kenneth Branagh, Cary Fukunaga. Julian Sands, aktor znany z ról w filmach „Pokój z widokiem", „Zostawić Las Vegas", „Ocean's 13" czy „Dziewczyna z tatuażem", zaprezentuje swój one-man show „Keats, Shelley, Ghosts and Lovers" oparty na poezji Johna Keatsa i Percy'ego Bysshe Shelleya.

Jak zawsze stawi się też czołówka operatorów, którzy na tej imprezie są gwiazdami. Jury pod przewodnictwem reżysera Joe Wrighta oceni 13 tytułów. Są wśród nich m.in. „Belfast" Kennetha Branagha (zdjęcia Haris Zambarloukos), „Animals" Nabil Ben Yadir (zdj. Frank Van Den Eeden). „C'mon C'mon" Mike'a Millsa (zdj. Robbie Ryan), „Diuna" Denisa Villeneuve'a (zdjęcia Greig Fraser), „Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" Wesa Andersona (zdjęcia Robert D. Yeoman).

Polską kinematografię reprezentuje film Mateusza Rakowicza „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" ze zdjęciami Jacka Podgórskiego.

W tym roku o Żaby będą walczyć następujące polskie filmy: „Bo we mnie jest seks" Katarzyny Klimkiewicz, „Hiacynt" Piotra Domalewskiego, „Sonata" Bartosza Blaschke, „Teściowie" Kuby Michalczuka oraz „Śmierć Zygielbojma" Ryszarda Brylskiego. To okazja, by skonfrontować nasze oceny ze spojrzeniem wybitnych profesjonalistów zagranicznych.

Festiwal odbędzie się stacjonarnie w Toruniu 13–20 listopada. Warunkiem uczestniczenia w nim jest podwójne zaszczepienie na Covid-19.

Jest też możliwość zakupu karnetu na wersję online festiwalu, gdzie będzie można obejrzeć ok. 140 tytułów, ale także spotkania z twórcami i seminaria.