Partner relacji: Związek Polskiego Leasingu – ZPL

– Przyszłość leasingu to „3D”: deregulacja, digitalizacja, dostosowanie. Leasing powinien być obecny we wszystkich programach transformacyjnych, bo to najczęściej wybierana forma wsparcia przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego już dziś chcemy być częścią konsultacji nowych projektów – powiedziała w trakcie panelu „Leasing i transformacja” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu (ZPL).

Jak do elektryków przekonać firmy

Rynek leasingowy w Polsce dynamicznie rośnie. – Prognozujemy w tym roku wzrost o 13 proc., do 125 mld zł. Leasing, który finansuje już dziś ok. 30 proc. inwestycji i jest kluczowym źródłem kapitału dla prawie 70 proc. małych i średnich przedsiębiorstw, będzie dalej ewoluował dzięki digitalizacji i automatyzacji oraz w kierunku nowych form komunikacji z klientem – dodał Lech Stabiszewski, p.o. prezesa Nest Lease.

Małgorzata Szafoni, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwróciła uwagę, że ponad 60 proc. wniosków w programie NaszEauto pochodzi z leasingu, a już dziś fundusz współpracuje z branżą przy kolejnych programach – również dla pojazdów ciężarowych (N1, N2).

– Mamy ogromny potencjał do tego, żeby konstruować wspólnie montaże finansowe, które będą się przekładać na maksymalizację efektów ekologicznych i na wdrażanie krok po kroku transformacji energetycznej. (…) Program „Mój elektryk” sprawił, że – we współpracy z branżą leasingową – udało się przekonać konsumentów, przedsiębiorców i różnego rodzaju instytucje, iż warto jeździć samochodami elektrycznymi – dodała wiceprezes NFOŚiGW.

– Tylko 4,5 proc. portfela leasingowego to dziś zielony sprzęt, ale chcemy i możemy osiągnąć 40 proc. Potrzebujemy wspólnych narzędzi, które połączą leasing i kredyt z dotacjami. A milion klientów i 10 tys. pracowników branży to siła, która może realnie wpłynąć na tempo transformacji – wskazał z kolei Andrzej Krzemiński, prezes Pekao Leasing.

Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, poinformował, że fundusz ma 800 mln zł na transformację Śląska, a leasing może być istotnym partnerem w rozwoju zielonej transformacji.

– Już dziś rozmawiamy o elektromobilności i odnawialnych źródłach energii, a zakup efektu ekologicznego może iść w parze z elastycznym finansowaniem – mówił Pindel.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że hybrydowe finansowanie (leasing + kredyt + dotacja) jest wskazane do tego, by wykorzystać pieniądze publiczne do budowania realnych efektów środowiskowych.

Czas na uproszczenie procedur

Paulina Kusy, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, przypomniała, że kończą się prace nad umową dokumentową, a digitalizacja to jeden z priorytetów resortu i rządu.

– Wiemy, że to jest istotny element i oszczędność czasu. My naprawdę zauważyliśmy potrzebę wyjścia do przedsiębiorców i grup społecznych, które mogą pokazać nam to, co jest najważniejsze w ich działalności i gdzie byłoby potrzebne wsparcie oraz co możemy zrobić razem – dodała Kusy, wskazując, że ministerstwo pracuje nad nowymi programami grantowymi, w których leasing może odegrać ważną rolę.

W ramach ZPL działają grupy robocze, które mogą wspierać projektodawców na etapie tworzenia programów. – Chcemy pytać przedsiębiorców, znać ich potrzeby i wspólnie szukać rozwiązań – powiedział Stabiszewski.

Krzemiński zauważył, że branża ma problem z wyceną samochodów elektrycznych w perspektywie kilku lat. – To, w czym jesteśmy dobrzy, to finansowanie danego sprzętu w rytmie jego spadku wartości użytkowej czy księgowej. Ale samochód elektryczny, który dzisiaj jest nowoczesny, za trzy lata może być już mało nowoczesny i nie wiadomo, jaka będzie jego wartość – powiedział Krzemiński.

Tomasz Bogus, prezes PKO Leasing, przypomniał, że leasing to ważna forma finansowania inwestycji polskich firm. Blisko 70 proc. z nich wskazuje, że leasing stanowi dla nich istotne źródło finansowania, co jest drugim najwyższym odsetkiem w Unii Europejskiej.

– Deklaracje przedsiębiorstw przekładają się na wyniki branży leasingowej. Przez ostatnie 20 lat rozwijaliśmy się w średniorocznym tempie ponad 10 proc. pod względem wartości wszystkich wyleasingowanych aktywów: samochodów, maszyn, urządzeń. Rozmawiamy naprawdę o ważkiej gałęzi gospodarki, którą trzeba wspierać – powiedział Bogus.

– Segment leasingu samochodów zmienia się w stronę najmu i używania zamiast posiadania, a polscy przedsiębiorcy będą decydować się na samochody elektryczne pod warunkiem, że będzie to ekonomicznie uzasadnione, czyli musi być dopłata. W tym roku w pierwszym kwartale w przypadku aut elektrycznych mamy 20-proc. wzrost – podsumował prezes PKO Leasing.

– Pieniądze publiczne mogą stanowić impuls do zmian na rynku i sprzyjać transformacji energetycznej – dodała wiceprezes NFOŚiGW.

