KUKE gwarantuje spłatę kredytów na zielone inwestycje

Z gwarancji ITE mogą skorzystać przedsiębiorcy z segmentu małych, średnich (MŚP) i dużych firm, którzy planują inwestycje mające istotny wkład w ochronę klimatu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. oraz aktów delegowanych Komisji Europejskiej określających techniczne kryteria kwalifikacji. Standardowo Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu finansowania od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Szczegółowe informacje o kredycie inwestycyjnym z gwarancję ITE są dostępne w Centrach Bankowości Korporacyjnej Alior Banku, ale wiadomo, że minimalna kwota takiego finansowania zabezpieczonego gwarancją KUKE musi wynieść równowartość 10 mln zł. Z kolei okres spłaty to maksymalnie 22 lata co wynika z Porozumienia OECD. Przedsiębiorca może wnioskować o gwarancję ITE tylko za pośrednictwem banku. Nie musi więc oddzielnie ubiegać się o nią w KUKE.

- Rozszerzenie współpracy z KUKE to dla nas ważny krok w kierunku wspierania zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej. Dzięki gwarancji Skarbu Państwa możemy nie tylko zwiększyć dostępność finansowania, ale także realnie wspierać przedsiębiorców w realizacji inwestycji kluczowych dla ochrony środowiska. Takie rozwiązania są niezbędne, by przyspieszyć zieloną transformację polskiej gospodarki i dostosować ją do wymagań europejskich regulacji klimatycznych – mówi Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Dodatkowo, klienci Alior Banku działający np. w branży zielonych technologii, mogą też skorzystać z gwarancji płatniczych KUKE, które zabezpieczają spłatę krótkoterminowego finansowania obrotowego lub spłatę zobowiązań wobec dostawców w Polsce i za granicą, jak też wobec firm faktoringowych.