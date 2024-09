Polska-Indie. Uchylone okno gospodarczych możliwości

Nadchodzi czas Indii?

Co więcej, największe państwo subkontynentu indyjskiego ma ambicje skorzystania z polityki de-riskingu wobec Chin. Rząd w New Delhi liczy, że państwa i globalne korporacje politycznego Zachodu będą przenosić część swoich operacji poza Państwo Środka, więc podejmuje wysiłki, by nowe inwestycje produkcyjne trafiały do Indii. Służyć mają temu programy zachęt, takie jak „Make in India” czy Production-Linked Incentive Schemes (PLI), czyli program bodźców związanych z produkcją. Jak twierdzą analitycy Allianz Research, kraj ten inwestuje w infrastrukturę i logistykę handlu, co ostatnio zaowocowało awansem w rankingu dostępności logistycznej z 44. na 38. miejsce. Indie mają ambicje być w czołowej 25 krajów najbardziej dostępnych pod względem logistyki, a inwestycje prywatnych koncernów – takich jak Adani Group – oraz funduszy japońskich, amerykańskich i zachodnioeuropejskich pomogę je zrealizować.

Obszary partnerstwa strategicznego

Wizyta premiera Modiego w Warszawie i podpisanie deklaracji o partnerstwie strategicznym to więc dobre ruchy, które zbliżają Polskę do tego szybko rosnącego rynku. Już sama obecność indyjskiego szefa rządu znacząco zwiększyła obecność Polski jako nowoczesnego państwa europejskiego w indyjskich mediach, które zwykle rzadko donoszą o wydarzeniach znad Wisły. Daje to szansę na wyrobienie pozytywnych skojarzeń z Polską wśród rosnącej indyjskiej klasy średniej, szacowanej na podstawie sondażu przez instytut badawczy PRICE ICE na trzecią część populacji (nieco ponad 430 mln ludzi).

Warto przyjrzeć się zarówno deklaracji o partnerstwie strategicznym, jak i planowi współpracy na najbliższe pięciolecie, bowiem mówią one o priorytetach obu rządów. Polska stała się ósmym partnerem strategicznym Indii w UE, a Indie – czwartym dla Polski w Azji po Chinach, Japonii oraz Korei Południowej.

Strony zobowiązały się m.in. do regularnych kontaktów ministrów spraw zagranicznych i corocznych konsultacji na poziomie wiceministrów, wznowienia jeszcze w tym roku prac Wspólnej Grupy Roboczej ds. Obronności i Wspólnej Komisji Gospodarczej. Wedle deklaracji, celem obu stron jest „zintensyfikowanie dwustronnych stosunków gospodarczych, ożywienie handlu i inwestycji”. Te zaś są znacznie poniżej potencjału. Jak przypomniał ostatnio Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, z wymianą o równowartości 5,6 mld dolarów w 2023 r. Polska była dopiero 46. partnerem handlowym Indii, a udział piątej gospodarki świata w eksporcie z Polski wyniósł tylko 0,47 proc., a w imporcie nieco powyżej jednego procenta.

Premierzy za perspektywiczne dziedziny współpracy uznali: cyberbezpieczeństwo, sektor obronny, rolnictwo, łączność, górnictwo, energię i ochronę środowiska. Zapowiedzieli też wysiłki na rzecz zwiększenia ilości połączeń między państwami, w tym poprzez nowe połączenia lotnicze. Obecnie LOT kilka razy w tygodniu utrzymuje połączenie z New Delhi i Mumbajem/Bombajem.

Które polskie firmy są na indyjskim rynku?

A jak współpraca układa się na poziomie mikroekonomicznym? Indie nie są dla polskiego biznesu ziemią nieznaną. Oto kilka przykładów.Już od ponad dekady na subkontynencie wraz z lokalnym partnerem produkuje firma TZMO z Torunia, właściciel takich marek jak Bella, Happy i Seni. W branży wytwórczej działa też MB Pneumatyka. Właścicielka tej firmy z branży automotive Małgorzata Bieniaszewska, tak argumentuje swoją decyzję o otwarciu zakładu w stanie Gudźarat: „Potencjał wzrostu branży jest tam kilkukrotnie większy od całej Europy”.