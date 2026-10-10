Pasquale w 2005 r. przyjechał do naszego kraju za miłością, kupił gospodarstwo pod Kołem w Wielkopolsce, założył sad i został na stałe. Dzisiaj wspólnie z życiową partnerką prowadzi Zielony Sad Pasquale & Majki.

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Włoch założył ekologiczny sad w Polsce

O swojej nietypowej akcji Włoch informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych. Piszą o niej również serwisy Sad24.pl i SadyOgrody.pl.

Pasquale pochodzi z włoskiej rodziny ogrodników i od dziecka pracował w sadzie ojca. W 2005 r. przyjechał do Polski i kupił gospodarstwo w Przybyłowie pod Kołem. Sprowadził tam z Włoch – pociągiem – ciągniki i maszyny rolnicze. Początkowo zajmował się uprawą wielu owoców i warzyw. Pomysł na ekologiczny sad powstał ok. siedem lat temu.

Obecnie Włoch w swoim gospodarstwie uprawia m.in. śliwy, czereśnie i morele. Zajmuje się również przetwórstwem owoców oraz hodowlą kur, które swobodnie spacerują po jego sadzie.

Śliwy w ekologicznym sadzie Włocha wyjątkowo obrodziły. Już 17 października rusza niecodzienna sprzedaż

W tym roku w sadzie Pasquala i Majki wyjątkowo obrodziły śliwy. Owoców jest więcej, niż są w stanie sprzedać czy wykorzystać do przetwórstwa. Stąd pomysł akcji na Łódzkim Bazarze Smaku, na którym regularnie od marca sprzedają swoje produkty.

W ramach akcji trafi tam 10 ton ekologicznych śliwek. Cena za kilogram wyniesie zaledwie 2 zł, a za 5-kilogramową skrzynkę – 10 zł. Organizatorzy zachęcają klientów, aby na zakupy zabrali własne torby lub skrzynki.

– Śliwka obrodziła jak nigdy. Nie chcę, żeby się zmarnowała. Wolę ją sprzedać taniej ludziom w Łodzi, niż patrzeć, jak zostaje pod drzewami – wyjaśnił Pasquale cytowany przez Sad24.pl. – W tym roku natura dała nam więcej, niż potrzebujemy. To niech skorzysta na tym Łódź – dodał.

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Już 17 października na łódzkim bazarze będzie można kupić ekologiczne śliwki w cenie 2 zł za kilogram

Akcja ruszy w sobotę 17 października o godz. 8:00 na Łódzkim Bazarze Smaku w hali w Ogrodach Geyera przy ul. Piotrkowskiej 301. Później śliwki sprzedawane będą tam aż do wyczerpania zapasów w kolejne czwartki (godz. 12:00–18:00) i soboty (godz. 8:00–14:00). Część owoców przekazana zostanie łódzkim domom dziecka.

Jak podkreślają pomysłodawcy akcji, nie chodzi jedynie o sprzedaż tanich śliwek, lecz głównie o uratowanie plonów przed zmarnowaniem. – To nie jest promocja, tylko akcja ratunkowa – mówi Aleksander Ziemniewicz, organizator Łódzkiego Bazaru Smaku i pomysłodawca przedsięwzięcia, cytowany przez SadyOgrody.pl.