Za sprawą filmów dystrybuowanych przez United International Pictures trzeci kwartał 2026 r. w kinach był o prawie 18 proc. lepszy niż przed rokiem – wynika z informacji pozyskanych przez „Rzeczpospolitą”. Nie tylko pod względem frekwencji był to czas znaczący dla dystrybutora. Wieloletnia szefowa UIP oddała stery. Wiadomo już komu.
14,5 mln biletów sprzedały kina w Polsce w III kwartale 2026 r. – szacuje sieć kin Helios po zamknięciu tego okresu. To wynik o prawie 18 proc. lepszy niż przed rokiem, gdy sprzedało się 12,3 mln wejściówek i rezultat lepszy od oczekiwań menedżmentu tej sieci.
Ten bardzo dobry rezultat minionych trzech miesięcy kina zawdzięczają w dużej mierze filmom dystrybuowanym przez United International Pictures (UIP) pod kierownictwem wieloletniej prezeski – Urszuli Malskiej. Wcześniej była ona wiceprezeską ITI Cinema.
Z naszych informacji wynika, że Urszula Malska nie kieruje już UIP, a stery w firmie objął Łukasz Klimek, dotychczas członek zarządu Monolith Films. Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym jest on prezesem UIP od 29 września.
Monolith Films wstrząsnęło w sierpniu tragiczne zdarzenie: zmarli założyciel i prezes firmy Mariusz Łukomski oraz Ryszard Pawlicki.
Zmiana na stanowisku prezesa UIP zbiegła się w czasie z finalizacją transakcji Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery, której warunkiem w Unii Europejskiej było wyzbycie się udziałów w UIP przez Paramount.
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Jednak według komentarzy branżowych, nie była to jednak bezpośrednia przyczyna odejścia Urszuli Malskiej z zarządu UIP. O tym, że nastąpi sukcesja, wtajemniczeni wiedzieli ponoć od dłuższego czasu. – Universal prowadził nabór na następcę Urszuli Malskiej – mówi nam osoba z branży.
W trzecim kwartale br. na szczycie TOP10 polskiego boxoffice uplasowały się następujące pozycje UIP. Pierwsze miejsce zajął „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” z ponad 2,6 mln widzów, drugie „Odyseja” (ponad 1,8 mln widzów), trzecie „Minionki i Straszydła”, a czwarte „Psi Patrol i dinozaury”.
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Najnowszy hit kinowy – „Lalka” w reżyserii Macieja Kawalskiego – nie podbił wyniku minionego kwartału, mimo że premiera miała miejsce 30 września. Kina zaliczają ją już do czwartego kwartału br. Zapowiada się on w związku z tym owocnie dla rynku.
Nowa ekranizacja powieści Bolesława Prusa w pięć dni tzw. „otwarcia” przyciągnęła do kin 622 tys. widzów – informował Kino Świat, dystrybutor filmu.
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