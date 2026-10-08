W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Ukraina coraz bliżej UE, ale rolnictwo pozostaje problemem

Negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej mogą w najbliższym czasie nabrać tempa. Kijów i Budapeszt porozumiały się w sprawie praw węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu. W zamian Węgry zapowiedziały zgodę na otwarcie dwóch kolejnych klastrów negocjacyjnych dotyczących konkurencyjności i rynku wewnętrznego.

Najtrudniejsza część rozmów dopiero jednak przed Ukrainą. Chodzi o rolnictwo, ponieważ Komisja Europejska chce ograniczyć dostęp ukraińskiego sektora rolnego do unijnego rynku oraz do instrumentów wspólnej polityki rolnej, w tym dopłat. Kijów zdecydowanie odrzuca takie warunki. Ukraiński minister rolnictwa Taras Wysocki w rozmowie z „Politico” argumentował, że ograniczenia byłyby sprzeczne z logiką członkostwa w UE. Z kolei część państw członkowskich, w tym Francja, Belgia i Polska, obawia się skutków otwarcia unijnego rynku na ukraińskie produkty rolne.

Komisja Europejska ma przedstawić szczegółową mapę drogową dotyczącą dalszych negocjacji 28 października. Dopiero wtedy będzie można ocenić, jak szybko Ukraina może zbliżyć się do członkostwa w Unii Europejskiej.

Płaca minimalna w Polsce wzrosła o 168 proc. w ciągu dekady

Płaca minimalna w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich dziesięciu lat o 168 proc. – wynika z danych TradingPlatforms.io. Tak szybki wzrost nie wystarczył jednak do zajęcia miejsca w pierwszej trójce europejskich państw pod względem dynamiki minimalnego wynagrodzenia. Liderem pozostaje Mołdawia, gdzie wzrost sięgnął blisko 600 proc.

Podwyżki pozwoliły Polsce awansować jednak do pierwszej dziesiątki państw Europy z najwyższą płacą minimalną. Pod tym względem Polska wyprzedziła już między innymi Portugalię i Grecję.

Wyższe wynagrodzenia oznaczają jednocześnie większe koszty pracy dla przedsiębiorstw. Analitycy TradingPlatforms wskazują, że może to wpływać między innymi na poziom zatrudnienia. Dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazują jednak, że wzrost płacy minimalnej w latach 2012–2025 nie przełożył się ani na poziom zatrudnienia, ani na spadek liczby zarejestrowanych firm. Koszty pracy pozostają jednak jedną z najważniejszych barier wskazywanych przez przedsiębiorców. Dla firm oznacza to rosnącą presję na marże i konieczność szukania sposobów na poprawę produktywności.

Czytaj więcej Gospodarka Polska płaca minimalna: awans w Europie, niepewność dla firm Choć tegoroczna podwyżka płacy minimalnej w Polsce była jedną z najniższych w Europie, to w ostatniej dekadzie byliśmy w czołówce. Nie mniej niż sk...

Szefowa MFW wzywa do zaciskania pasa

Kristalina Georgieva, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wezwała mocno zadłużone rządy do ograniczenia wydatków, a banki centralne do utrzymywania bardziej jastrzębiego stanowiska. Jej zdaniem okres, w którym państwa mogły korzystać z taniego pieniądza i jednocześnie liczyć na wysoki wzrost gospodarczy, dobiegł końca.

Georgieva zwróciła uwagę na rosnące wydatki związane ze sztuczną inteligencją. Inwestycje w AI mogą zwiększać produktywność, ale jednocześnie, w ocenie szefowej MFW, mogą dodatkowo napędzać inflację, szczególnie jeśli popyt na infrastrukturę technologiczną będzie szybko rósł.

Europarlament chce ostrzejszych działań wobec Chin

Parlament Europejski poparł rezolucję wzywającą Komisję Europejską do rozważenia zastosowania instrumentu antyprzymusowego, czyli ACI, wobec Chin, jeśli Pekin wykorzysta zależność Europy od surowców krytycznych jako narzędzie nacisku. Instrument ACI daje Unii możliwość stosowania ograniczeń między innymi w zakresie przyznawania licencji oraz praw własności intelektualnej. Debata nad jego wykorzystaniem nabiera znaczenia w związku z rosnącym napięciem handlowym między UE a Chinami.

W tym samym czasie w Pekinie prowadzone są rozmowy komisarza UE ds. handlu Maroša Šefčoviča. To próba znalezienia rozwiązania dla narastających sporów handlowych między Brukselą a Pekinem. Europa mierzy się również z konsekwencjami chińskiej konkurencji w poszczególnych branżach. W Polsce jednym z przykładów jest producent drewnianych krzeseł Fameg, który złożył wniosek o upadłość po okresie restrukturyzacji. Na sytuację firmy wpływały między innymi problemy całego sektora oraz import z Chin.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.