Jak będzie wyglądała szkoła po 2026 roku? Wicedyrektor IBE wyjaśnia

I nie ma drogi innej do przodu, pogodzenia różnych trendów niż wykorzystanie tego, co ma udowodnioną skuteczność dla nauczania. Reforma 2026 jest robiona przez badaczy, przez naukowców. Nie jest robiona jak dotąd w ministerstwie. Pani ministra Nowacka dosyć odważnie powierzyła Instytutowi Badan Edukacyjnych tworzenie podstaw programowych, jak i profilu absolwenta. Rozumiem, że po to, by uciąć dyskusję w oparciu o to, co mi się wydaje. My dzisiaj wzorujemy się nie na krajach, w których dzieci nic nie potrafią, tylko na krajach, które dokonały reformy oświaty i wskoczyły w wynikach międzynarodowych do absolutnego topu.

Jakie to kraje? Finlandia?

Finlandia to jest świetny przykład tego, jak można zepsuć system edukacyjny. Finlandia była najlepsza w roku 2000 w badaniu PISA. I od tego momentu mówi się o Finlandii jako wzorcu niedoścignionym. Ale to jest kraj, który przez ostatnie 20 lat stracił najwięcej punktów ze wszystkich krajów. Jeżeli więc chcemy się wzorować na Finlandii, to raczej tej sprzed 20 lat, a nie tej teraz. Natomiast są takie kraje, które zreformowały oświatę i zanotowały ogromny wzrost wyników. Dlatego wzorowaliśmy się na Irlandii, na reformie australijskiej, na tym, co się w ostatnim czasie działo w Wielkiej Brytanii czy na Singapurze.

Ale w reformie nie chodzi tylko o wyniki, ale także poprawę w rankingach dobrostanu, poczucia przynależności dzieciaków do szkoły. My w tych kryteriach jesteśmy na absolutnym końcu we wszystkich badaniach.

Nie chcą chodzić do szkoły, każdy chce skończyć jak najszybciej.

Tak. Czujemy też jako uczniowie 15-letni, czują, że szkoła im nic nie daje z punktu widzenia ich przyszłości. Uważają, że nic nie potrafią, i nie identyfikują się ze szkołą. To ogromny problem.

Za chwilę wyjdą nauczyciele i powiedzą, że naukowcy sobie coś wymyślili, tego się nie da, tego nie zrobimy, to nie są nasze realia, szkoły są niedostosowane, za duże klasy…

Polscy nauczyciele są grupą, która najbardziej potrzebuje wsparcia. Nic w edukacji się nie stanie dobrego bez wsparcia od i dla nauczycieli. Ja mówiłem o tych problemach z dobrostanem, z poczuciem przynależności uczniów. W przypadku nauczycieli jest tak samo. Badania pokazują, że mamy najniższą na świecie satysfakcję zawodową nauczycieli. I ona drastycznie spadła między 2016 a 2021 rokiem. Mają naprawdę niskie poczucie sensu swojej pracy. Nic się nie może wydarzyć w dobrego edukacji, jeżeli nauczyciele nie będą czuli się współtwórcami tego procesu.

A może po prostu te klasy powinny być mniej liczne?

Takie jest przekonanie powszechne, że im większa klasa, tym gorzej. Badania nad wpływem wielkości klasy na wyniki edukacyjne mają już chyba 30–40 lat i to nie jest takie oczywiste. To znaczy jest jakiś poziom, powyżej którego rzeczywiście klasa jest przeludniona i to przeszkadza w nauce. Natomiast w ramach tych dwudziestu paru do trzydziestu dzieci nie jest to problemem.