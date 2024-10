Wpływ smartfonów na proces uczenia się dzieci

99% dzieci spędza czas online

90% dzieci posiada telefon komórkowy przed ukończeniem 11. roku życia

60% dzieci w wieku od 8 do 12 lat posiada własny profil na platformach, których regulamin przewiduje, że minimalny wiek użytkownika to 13 lat

istnieje „niewyraźna granica między życiem dzieci w Internecie a »prawdziwym światem«”.

Wpływ smartfonów na rozwój dziecka

Zjawisko wzrostu popularności smartfonów wśród najmłodszych i ich wpływu na rozwój jest intensywnie badane przez psychologów, pediatrów i pedagogów. Kolejne raporty wskazują, że rośnie liczba dzieci, które zaczynają aktywnie korzystać ze smartfonów w wieku około dwóch lat. Już trzyletnie dzieci potrafią stukać w ekran w zamierzonych miejscach, a dzieci w wieku od 4 do 6 lat potrafią wykonywać gesty na ekranie dotykowym jednym palcem i postępować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi w trybach nietekstowych. Odpowiednio zaprojektowane aplikacje zwiększają chęć interakcji z – atrakcyjnymi w ocenie dziecka – treściami już od najmłodszych lat.

Korzystanie ze smartfonów we wczesnych latach życia dziecka może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na rozwój, oddziałując na takie obszary jak funkcje poznawcze, rozwój umiejętności komunikacyjnych, zdrowie fizyczne czy dobrostan emocjonalny. Badania opublikowane na łamach The Journal of the American Medical Association wykazało, że im więcej czasu dzieci w wieku ok. 12 miesięcy spędzało przed ekranem (łącznie: telefonu, tabletu czy telewizora), tym większe zanotowano opóźnienia rozwojowe w komunikacji i rozwiązywaniu problemów w wieku od 2 do 4 lat.

Zgodnie z zaleceniami ekspertów Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) małe dzieci powinny spędzać jak najmniej czasu przed ekranem. Rodzice nie powinni udostępniać urządzeń ekranowych dzieciom do 18. miesiąca życia, w przypadku dzieci starszych – w wieku od 2 do 5 lat – czas przed ekranem nie powinien przekraczać jednej godziny dziennie.

Jak pokazuje raport „Brzdąc w sieci” urządzenia ekranowe towarzyszą dzieciom w coraz większej liczbie sytuacji. Aż od 75% do 90% rodziców przyznaje się, że udostępniania je dzieciom, gdy są zmęczeni lub nie mają pomysłu, jak spędzić wspólnie czas. Najbardziej niepokoi jednak, że prawie dwie trzecie badanych wykorzystuje je do pocieszania dzieci, gdy płaczą, co przyczyniać się może do kształtowania dysfunkcyjnego mechanizmu radzenia sobie z emocjami.