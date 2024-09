Marek Konopczyński: Szkoła powinna odpowiadać na wyzwania przyszłości

Nowy rok szkolny to też dziesiątki tysięcy – według najnowszych szacunków między 20 a 30 – nowych uczniów ukraińskich w polskich placówkach. Przebiegu nauki części z tych uczących się dotąd zdalnie w szkołach ukraińskich nie znamy. A polskie są gotowe na ich przyjęcie?

Zewsząd płyną do mnie informacje, że niestety nie. Dla nas to zupełnie nowy problem, ale za granicą – we Francji, Wielkiej Brytanii czy USA – znany już od lat. Te kraje sobie z nim poradziły, mimo że występował na jeszcze większą skalę niż u nas. My jednak nie jesteśmy przygotowani na mierzenie się z tym wyzwaniem ani pod względem językowym, ani społecznym, ani psychologicznym. Oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce przebywają tysiące ukraińskich dzieci, najrozsądniejszym wyjściem wydaje się włączenie ich do systemu edukacyjnego. Jednak trzeba pamiętać, że znaczna część z nich wciąż ma nadzieję, że niedługo wróci do Ukrainy. A zupełnie inaczej pracuje się z dzieckiem, które chce zostać w nowym kraju, niż z tym, które tęskni za własnym. Pytanie więc, czy przymusowe „wtłaczanie” ich do polskich szkół jest rzeczywiście dobrym rozwiązaniem. Na pewno będzie wymagało to ogromu pracy między innymi nauczycieli wspomagających, którzy muszą mówić po ukraińsku, aby nie było wrażenia, że ktoś próbuje oderwać dzieci od ich korzeni i sprawić, by „stały się” one Polakami. Jeśli stworzymy model przyjaznej im szkoły, pomożemy im też w procesie zabliźniania ran i zbudowania trwałej przyjaźni z Polską. Dokładnie tak robili Amerykanie w latach 90.: jeśli w klasie uczyło się kilkoro dzieci z innego kraju, prowadzono dla nich fakultatywne zajęcia z tych samych amerykańskich przedmiotów, tyle że w ich języku. Wiadomo, że oznacza to duże koszty. Jednak w naszym kraju mamy dzisiaj ukraińskich nauczycieli, którzy nie pracują w zawodzie, a którzy mogliby się podjąć tego zadania. Bez wsparcia ze strony szkoły dzieci z Ukrainy do polskich placówek nie będzie chodziło ani 80, ani 30 tysięcy – zaraz zostanie dziesięć, bo reszta ucieknie przed potencjalnie opresyjnym dla siebie systemem.

Szkoła – jak każda inna instytucja, w której dorośli pracują z dziećmi – musiała wprowadzić też tzw. standardy ochrony małoletnich. Narzuciła im to „ustawa Kamilka”, której celem jest zapobieganie tragediom takim jak ta z Częstochowy, a w mniej drastycznych przypadkach – jakiejkolwiek przemocy wobec dzieci. Jednak zarówno szkoły, jak i inne placówki miały problemy ze zrozumieniem i przygotowaniem odpowiednich wytycznych, o czym pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”. Czy pana zdaniem ustawa wymaga poprawek?

Wiem, że prace nad jej nowelizacją rozpoczną się wkrótce w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzisiaj pojawiają się trudności w egzekwowaniu tych standardów. Na potwierdzenie tej tezy mogę przywołać choćby sytuację, w której zgłosił się do mnie rektor jednej z uczelni z pytaniem, w jaki sposób powinien zorganizować dni otwarte, na które przychodzą nie tylko maturzyści, ale też młodsi uczniowie, czasem nawet ci z podstawówki. Do opieki nad nimi podczas pobytu na uniwersytecie rektor wyznacza swoich studentów. Pytanie, czy każdego z nich musi sprawdzić i żądać od niego zaświadczenia o niekaralności. Problem na większą skalę pojawia się też przy organizacji półkolonii czy masowych zajęć prowadzonych np. przez miasto. Nie ma możliwości, żeby sprawdzać w ten sposób wszystkich zaangażowanych. Poza tym w naszym kraju istnieje duża szara strefa, w której funkcjonują nigdy nieukarani przestępcy. Oczywiście nie mam wątpliwości, że ustawa jest potrzebna i dobrze, że powstała, bo zwróciła uwagę na dotąd niedostrzegany problem. Tragedia Kamila to nie jest jednostkowy przypadek; przypominam, że wiele osób wciąż uważa, że np. klaps wymierzony dziecku to nie akt przemocy.