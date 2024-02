Plebiscyt na „Statutowy Absurd Roku” już po raz trzeci przeprowadziło wśród internautów Stowarzyszenie Umarłych Statutów, które bada statuty polskich szkół i wychwytuje nieprawidłowości.

Reklama

Dwa lata temu pierwsze miejsce zajął nakaz zachowania celibatu, obowiązujący wszystkich uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie, przed rokiem – kary za składanie skarg do dyrektora w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kaliszu.

Wybrano statutowy absurd 2023 roku

W tym roku niechlubny tytuł przypadł Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie, której statut zabrania uczniom "przebywać po godzinie 22:00 poza domem, w miejscach publicznych, bez opieki rodziców”.

Stowarzyszenie Umarłych Statutów wskazuje, że statut szkoły nie może wprowadzać pozaszkolnych ograniczeń w zakresie korzystania z praw i wolności, w tym do swobody poruszania się – stanowi to bowiem naruszenie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym takie ograniczenia mogą być ustanawiane tylko w ustawie i pod konkretnymi warunkami. Statutowe ograniczenia dotyczące czasu wolnego uczniów mogą również naruszać art. 47 Konstytucji RP, który stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego i rodzinnego oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Jak czytamy na profilu stowarzyszenia, o ile oczywistością jest, że najmłodsze dzieci faktycznie nie powinny przebywać poza domem w godzinach nocnych, bez opieki osoby dorosłej, to jednak opiekunami nie zawsze muszą być rodzice. Mogą to być np. dziadkowie, rodzeństwo, kuzynostwo, niania, a nawet starsi koledzy – jeżeli rodzice powierzyli dziecko pod opiekę właśnie im. Miejscem publicznym może być zaś np. teatr, kino, sala koncertowa. „Brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla ograniczenia wyjścia ucznia do teatru, na spektakl po godzinie 22:00, gdy znajduje się tam za zgodą rodzica, albo na spacer po parku, gdy jest pod opieką starszego brata lub siostry” - podkreślono.