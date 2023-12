Nowa szefowa resortu edukacji była pytana w TVN24, czy jest zwolenniczką wyeliminowania religii z polskich szkół, albo przynajmniej tego, żeby to Kościół opłacał lekcje.

Reklama

Barbara Nowacka odpowiedziała, że "dwie godziny lekcji religii to jest przesada, bo mają tej religii dzieci więcej niż innych przedmiotów". - Dlatego moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa. Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, w tym decyzja finansowa - powiedziała.

- Natomiast taką propozycję ograniczenia na początku lekcji religii do jednej godziny, myślę, że na to będzie powszechna zgoda, do doprowadzenia do tego, żeby ona była na pierwszej lub ostatniej lekcji i żeby oceny z religii nie były liczone do średniej na świadectwach i w ogóle nie pojawiały się na świadectwach, jest tym co na dzisiaj zadeklaruję, że siadamy do pracy w pierwszych dniach - dodała.

Nowacka zapowiedziała też wymianę kuratorów oświaty. - Zadeklarowaliśmy, że nie chcemy ludzi partyjnych, ludzi partii wykonujących rozkazy polityczne w szkołach. Chcemy ludzi, którzy działają na rzecz szkół, na rzecz dyrekcji, na rzecz nauczycieli, więc tak, będzie wymiana kuratorów oświaty - powiedziała.

Czytaj więcej Polityka Barbara Nowacka, nowa minister edukacji. To polityczka, która nie odpuszcza Barbara Nowacka, choć kojarzona głównie z walką o prawa kobiet, w Sejmie IX kadencji nie stroniła od tematów edukacyjnych walcząc m.in. z lex Czarnek czy angażując się w poselskie kontrole w kuratoriach oświaty i Ministerstwie Edukacji i Nauki.