Aktualizacja: 10.02.2026 07:04 Publikacja: 10.02.2026 06:19
Donald Trump
Foto: REUTERS
Trump, we wpisie w serwisie Truth Social, odniósł się do mostu łączącego Kanadę z USA. Chodzi o Gordie Howe International Bridge, most, który ma połączyć miasto Windsor w prowincji Ontario z Detroit w Michigan (miał zostać otwarty na początku 2026 roku). Umowa między rządem Kanady a stanem Michigan, która określiła ramy realizacji projektu, została zawarta w 2012 roku (w czasie, gdy prezydentem USA był Barack Obama). Budowa mostu rozpoczęła się w 2018 roku.
Teraz jednak Trump grozi, że inwestycja zostanie wstrzymana. „Jak wszyscy wiedzą, Kanada traktowała USA bardzo niesprawiedliwie przez dziesięciolecia. Obecnie wszystko zmienia się dla USA i zmienia się szybko. Ale wyobraźcie sobie, że Kanada buduje potężny most między Ontario a Michigan. Należy do nich zarówno kanadyjska, jak i amerykańska strona (mostu) i, oczywiście, budują go praktycznie bez użycia amerykańskich produktów. Prezydent Barack Hussein Obama głupio wydał pozwolenie, dzięki któremu mogli obejść ustawę Kupuj Amerykańskie (chodzi o ustawę z 1933 roku, która przy zamówieniach publicznych stawia wymóg preferowania produktów amerykańskich przy zakupie sprzętu, materiałów i usług – red.) i nie wykorzystywać amerykańskich produktów, w tym naszej stali” – napisał prezydent USA.
„Teraz kanadyjski rząd oczekuje ode mnie, że jako prezydent USA pozwolę im po prostu »wykorzystywać Amerykę«. Co Stany Zjednoczone otrzymają – absolutnie nic! Ontario nie wystawia nawet amerykańskich alkoholi, piw i innych produktów alkoholowych na półkach, zakazuje im się tego” – napisał Trump (taki zakaz nie obowiązuje, ale przy handlu alkoholem w Ontario preferowany jest lokalny alkohol, a w 2025 roku, gdy Trump rozpoczynał wojnę handlową z Kanadą władze podjęły decyzję, że alkohol z USA nie będzie wystawiany na półkach w sklepach z alkoholem do czasu zniesienia nałożonych przez Trumpa na Kanadę ceł).
Czytaj więcej
Czy za podróżami premierów Wielkiej Brytanii oraz Kanady do Chin kryje się coś więcej niż szukani...
Prezydent USA zarzuca następnie Kanadzie dążenie do zawarcia porozumienia handlowego z Chinami (w styczniu Kanada i Chiny uzgodniły pakiet porozumień handlowych i strategicznych, który ma na celu reset stosunków gospodarczych – w jego ramach Chiny mają m.in. obniżyć cła na kanadyjskie produkty rolne, a Kanada – dopuścić na rynek kilkadziesiąt tysięcy chińskich pojazdów elektrycznych przy zastosowaniu preferencyjnej stawki celnej). „Premier (Mark) Carney chce robić interesy z Chinami, które zjedzą Kanadę żywcem. Nam zostaną resztki! (...) Pierwszą rzeczą, którą Chiny zrobią, będzie zakończenie wszystkich rozgrywek hokejowych w Kanadzie i wyeliminowanie na stałe Pucharu Stanleya” – ostrzega Trump.
„Cła, które Kanada nakładała na nas za nasz nabiał, przez wiele lat, były nieakceptowalne, co narażało naszych rolników na wielkie ryzyko finansowe” – pisze też prezydent USA.
„Nie pozwolę na otwarcie tego mostu (między Ontario a Michigan – red.) do momentu, aż USA otrzymają pełną rekompensatę za wszystko, co im dajemy, a także, co ważne, Kanada będzie traktować USA z uczciwością i szacunkiem, na jakie zasługujemy. Natychmiast rozpoczynamy negocjacje. Biorąc pod uwagę wszystko, co im daliśmy, powinniśmy posiadać (...) przynajmniej połowę tego aktywu (mostu – red.). Dochody generowane dzięki rynkowi amerykańskiemu będą astronomiczne” – zakończył wpis Trump.
Donald Trump po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 roku zaczął zarzucać Kanadzie, że ta jest „subsydiowana” przez USA, poprzez nadwyżkę uzyskiwaną w wymianie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym, po rozpoczęciu drugiej kadencji w Białym Domu, nałożył na produkty z Kanady 25-procentowe cła. Jednocześnie Trump sugerował, że Kanada może uniknąć opłat celnych, jeżeli przyłączy się do Stanów Zjednoczonych, jako ich 51. stan. 9 lutego Trump w serwisie Truth Social opublikował zdjęcie, na którym widać mapę z Kanadą będącą częścią terytorium USA.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Aleksandr Gruszko, wiceminister spraw zagranicznych Rosji, w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia” stwierdził, że n...
Decyzja premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, by wyznaczyć Petera Mandelsona na ambasadora Wielkiej Brytani...
Trump pogodził demokratyczną Armenię z autorytarnym Azerbejdżanem i chce na tym zarobić miliardy dolarów. Musi j...
Amerykański politolog Robert Kagan uważa, że NATO już nie istnieje, a Donald Trump jest raczej potencjalnym agre...
Francja i Kanada w piątek otwierają swoje konsulaty na Grenlandii, w stolicy wyspy, Nuuk.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas