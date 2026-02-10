Trump, we wpisie w serwisie Truth Social, odniósł się do mostu łączącego Kanadę z USA. Chodzi o Gordie Howe International Bridge, most, który ma połączyć miasto Windsor w prowincji Ontario z Detroit w Michigan (miał zostać otwarty na początku 2026 roku). Umowa między rządem Kanady a stanem Michigan, która określiła ramy realizacji projektu, została zawarta w 2012 roku (w czasie, gdy prezydentem USA był Barack Obama). Budowa mostu rozpoczęła się w 2018 roku.

Donald Trump pisze o „głupiej decyzji” Baracka Obamy ws. mostu łączącego Ontario z Michigan

Teraz jednak Trump grozi, że inwestycja zostanie wstrzymana. „Jak wszyscy wiedzą, Kanada traktowała USA bardzo niesprawiedliwie przez dziesięciolecia. Obecnie wszystko zmienia się dla USA i zmienia się szybko. Ale wyobraźcie sobie, że Kanada buduje potężny most między Ontario a Michigan. Należy do nich zarówno kanadyjska, jak i amerykańska strona (mostu) i, oczywiście, budują go praktycznie bez użycia amerykańskich produktów. Prezydent Barack Hussein Obama głupio wydał pozwolenie, dzięki któremu mogli obejść ustawę Kupuj Amerykańskie (chodzi o ustawę z 1933 roku, która przy zamówieniach publicznych stawia wymóg preferowania produktów amerykańskich przy zakupie sprzętu, materiałów i usług – red.) i nie wykorzystywać amerykańskich produktów, w tym naszej stali” – napisał prezydent USA.

„Teraz kanadyjski rząd oczekuje ode mnie, że jako prezydent USA pozwolę im po prostu »wykorzystywać Amerykę«. Co Stany Zjednoczone otrzymają – absolutnie nic! Ontario nie wystawia nawet amerykańskich alkoholi, piw i innych produktów alkoholowych na półkach, zakazuje im się tego” – napisał Trump (taki zakaz nie obowiązuje, ale przy handlu alkoholem w Ontario preferowany jest lokalny alkohol, a w 2025 roku, gdy Trump rozpoczynał wojnę handlową z Kanadą władze podjęły decyzję, że alkohol z USA nie będzie wystawiany na półkach w sklepach z alkoholem do czasu zniesienia nałożonych przez Trumpa na Kanadę ceł).