Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Zbigniew Ziobro zdecydował się na ubieganie się o azyl na Węgrzech?

Jaki dowód na niezależność sądownictwa w Polsce wskazuje Radosław Sikorski?

Jakie stanowisko zajmuje Radosław Sikorski w kwestii przyznawania azylu dla obywateli państw UE?

Zbigniew Ziobro w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (łącznie ciąży na nim 26 zarzutów, najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej) poprosił o azyl na Węgrzech. Wcześniej Sejm uchylił mu immunitet i wydał zgodę na jego aresztowanie. Ziobro nie brał udziału w posiedzeniu Sejmu, na którym zapadały te decyzje, ponieważ już wtedy przebywał na Węgrzech. W rozmowie z TVN24 Ziobro przyznał, że azyl na Węgrzech uzyskał 22 grudnia. Już wcześniej Węgry udzieliły azylu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.

Ziobro w wywiadzie dla RMF FM porównał swoją decyzję o zwróceniu się o azyl do sytuacji działaczy antykomunistycznej opozycji, którzy w czasie stanu wojennego nie wracali do Polski z państw, w których przebywali.

Radosław Sikorski: Jako szef MSZ przyznaję azyl osobom z różnych krajów, ale nie obywatelom UE

– Mnie samemu udzielono ochrony międzynarodowej: po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w latach 80-tych stałem się uchodźcą w Wielkiej Brytanii. W tym czasie moi przyjaciele byli w więzieniu, miałem prawo obawiać się, że zostanę wtrącony do komunistycznego więzienia. Dlatego fakt, że pan Ziobro porównuje swoją obecną sytuację do emigracji działaczy antykomunistycznych w tamtym czasie jest niesmaczny – skomentował te słowa szef MSZ.