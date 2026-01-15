Rzeczpospolita
Czy Polska przyjęłaby uchodźców z Węgier? Radosław Sikorski odpowiada

- Fakt, że pan (Zbigniew) Ziobro porównuje swoją obecną sytuację do emigracji działaczy antykomunistycznych jest niesmaczne - mówił w rozmowie z węgierskim portalem 444.hu wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.

Publikacja: 15.01.2026 10:54

Radosław Sikorski

Foto: YOAN VALAT/Pool via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Zbigniew Ziobro zdecydował się na ubieganie się o azyl na Węgrzech?
  • Jaki dowód na niezależność sądownictwa w Polsce wskazuje Radosław Sikorski?
  • Jakie stanowisko zajmuje Radosław Sikorski w kwestii przyznawania azylu dla obywateli państw UE?

Zbigniew Ziobro w związku z zarzutami stawianymi mu przez prokuraturę w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (łącznie ciąży na nim 26 zarzutów, najpoważniejszy dotyczy stania na czele zorganizowanej grupy przestępczej) poprosił o azyl na Węgrzech. Wcześniej Sejm uchylił mu immunitet i wydał zgodę na jego aresztowanie. Ziobro nie brał udziału w posiedzeniu Sejmu, na którym zapadały te decyzje, ponieważ już wtedy przebywał na Węgrzech. W rozmowie z TVN24 Ziobro przyznał, że azyl na Węgrzech uzyskał 22 grudnia. Już wcześniej Węgry udzieliły azylu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. 

Ziobro w wywiadzie dla RMF FM porównał swoją decyzję o zwróceniu się o azyl do sytuacji działaczy antykomunistycznej opozycji, którzy w czasie stanu wojennego nie wracali do Polski z państw, w których przebywali. 

Radosław Sikorski: Jako szef MSZ przyznaję azyl osobom z różnych krajów, ale nie obywatelom UE

– Mnie samemu udzielono ochrony międzynarodowej: po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w latach 80-tych stałem się uchodźcą w Wielkiej Brytanii. W tym czasie moi przyjaciele byli w więzieniu, miałem prawo obawiać się, że zostanę wtrącony do komunistycznego więzienia. Dlatego fakt, że pan Ziobro porównuje swoją obecną sytuację do emigracji działaczy antykomunistycznych w tamtym czasie jest niesmaczny – skomentował te słowa szef MSZ. 

Sikorski wytłumaczył, że w czasach komunizmu sędziowie byli pod kontrolą partii komunistycznej. – Dziś tak nie jest. Najlepszym dowodem na to jest to, że polski sąd nie zaakceptował wszystkich wniosków prokuratury odnośnie osób obecnie przebywających na Węgrzech. To pokazuje, że sądy podejmują decyzje niezależnie – tak jak powinno być– oświadczył. Chodzi prawdopodobnie o orzeczenie sędziego Dariusza Łubowskiego, który w grudniu uchylił europejski nakaz aresztowania (ENA) wobec Marcina Romanowskiego. Prokuratura zapowiedziała ponowne złożenie takiego wniosku. 

Prawnik Ziobry (Bartosz Lewandowski – red.) należy do Ordo Iuris, fundamentalistycznego think tanku, który jest katolicką sektą i jest bardzo wrogi wobec UE

Radosław Sikorski, szef MSZ w rozmowie z portalem 444.hu

Szefa MSZ spytano, czy Polska udzieliłaby azylu uciekinierom z Węgier. – Jako szef MSZ przyznaję azyl osobom z różnych krajów, ale nie sądzę, że kiedykolwiek robiliśmy to w przypadku obywatela państwa UE. Ufamy swoim instytucjom w ramach UE i zakładamy, że uznajemy kwalifikacje instytucjonalne poszczególnych państw za równoważne. Dlatego też jest to krok skrajnie nieprzyjazny, gdy państwo członkowskie UE nie respektuje Europejskiego Nakazu Aresztowania – stwierdził Sikorski. 

Radosław Sikorski o azylu dla Zbigniewa Ziobry: Jego prawnik należy do Ordo Iuris

Szef polskiej dyplomacji mówił też, że do naruszenia zasady państwa prawa doszło w czasie rządów PiS. Jak mówił, był to rząd, w którym Ziobro był ministrem sprawiedliwości. – I przeprowadził skrajnie kontrowersyjną reformę sądownictwa w Polsce. Scentralizował (...) polską prokuraturę, podejmował osobiście politycznie motywowane decyzje i upolitycznił system wyboru sędziów – wyliczał Sikorski. 

Sikorskiego pytano też, jaka – jego zdaniem – była prawdziwa motywacja węgierskiego rządu w sprawie udzielenia azylu Ziobrze i Romanowskiemu. 

– Prawnik Ziobry (Bartosz Lewandowski – red.) należy do Ordo Iuris, fundamentalistycznego think tanku, który jest katolicką sektą i jest bardzo wrogi wobec UE. Ta organizacja współpracuje z węgierskim rządem i jest też łączona z American Heritage Foundation, której celem jest osłabienie i sparaliżowanie UE. (...). Dodatkowo wiem, że mój stary przyjaciel Viktor Orbán powiedział Donaldowi Tuskowi, że nie podoba mu się pomysł pociągania osób do odpowiedzialności za niewłaściwy sposób wykorzystania środków publicznych– odparł sugerując, że Orbán może mierzyć się z podobnymi zarzutami. 

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Miejsca Regiony Europa Węgry Osoby Radosław Sikorski Viktor Orban Zbigniew Ziobro
