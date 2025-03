Projekt umowy surowcowej przewiduje, że Ukraina zyskałaby dostęp do środków z funduszu dopiero po spłaceniu amerykańskiej pomocy udzielonej po wybuchu wojny wraz z 4-procentowymi odsetkami

Mychajło Podolak, doradca szefa kancelarii Wołodymyra Zełenskiego, stwierdził z kolei, że jak dotąd nie uzgodniono treści umowy. – Konsultacje odbywają się na poziomie różnych ministerstw – powiedział Podolak, ucinając temat.

Czego USA chcą obecnie od Ukrainy? Warunki gorsze niż w poprzedniej wersji umowy surowcowej

Waszyngton ma naciskać na Kijów, by ten zgodził się na podpisanie umowy surowcowej, która – wbrew oczekiwaniom Ukraińców – nie daje Ukrainie żadnych gwarancji bezpieczeństwa innych niż te, że USA będą zainteresowane sytuacją na Ukrainie w związku z tym, że będą czerpać zyski z jej surowców naturalnych.

Zełenski wiele razy podkreślał, że co do zasady popiera projekt umowy. Zastrzegł jednak, że nie podpisze porozumienia, które zuboży kraj i będzie obciążało kolejne pokolenia. W czwartek Zełenski mówił, że USA stale zmieniają warunki porozumienia, ale dodał, że nadal co do zasady mu się nie sprzeciwia.

Najnowsza wersja porozumienia nie daje Ukraińcom żadnych gwarancji bezpieczeństwa. Na jej mocy fundusz inwestycyjny, który kontrolowałby ukraińskie surowce, byłby zarządzany przez Amerykańską Korporację Finansowania Rozwoju Międzynarodowego. Fundusz miałby zarząd liczący pięć osób – trzy z USA i dwie z Ukrainy. Ukraina zyskałaby dostęp do środków z funduszu dopiero po spłaceniu amerykańskiej pomocy udzielonej po wybuchu wojny wraz z 4-procentowymi odsetkami.