Sybiha po rozmowach z Sikorskim. „Jesteśmy usatysfakcjonowani ustaleniami” z Dżuddy

"Ukraina wyraziła gotowość przyjęcia propozycji USA dotyczącej niezwłocznego wdrożenia tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni, które może zostać przedłużone za obopólną zgodą stron oraz podlega akceptacji i równoczesnemu wdrożeniu przez Federację Rosyjską" - napisano w oświadczeniu po wtorkowych amerykańsko-ukraińskich rozmowach w Dżuddzie.

Czytaj więcej Polityka Po rozmowach w Dżuddzie. USA wznawiają pomoc wojskową dla Ukrainy „Ukraina wyraziła gotowość przyjęcia propozycji USA dotyczącej wdrożenia natychmiastowego, tymczasowego 30-dniowego zawieszenia broni” – wskazano w oświadczeniu wydanym po rozmowach USA i Ukrainy w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. „Stany Zjednoczone natychmiast zniosą przerwę w wymianie informacji wywiadowczych i wznowią pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy” – dodano.

Sikorski powiedział po rozmowie, że z Sybihą konsultowali się już wcześniej - przed spotkaniem w Arabii Saudyjskiej. Przypomniał, że konsultacje te poprzedziła jego rozmowa telefoniczna ze specjalnym wysłannikiem USA ds. Ukrainy i Rosji gen. Keithem Kellogiem. - Jesteśmy usatysfakcjonowani tymi nowymi propozycjami i nowymi pomysłami zażegnania agresji rosyjskiej na Ukrainę - podkreślił szef polskiego MSZ.

Sybiha: Sikorski jest pierwszym ministrem, którego informuję osobiście

Podczas wspólnej konferencji Sybiha zaznaczył, że to Sikorski jest pierwszym ministrem z krajów UE, którego osobiście poinformował o rezultatach wtorkowych rozmów z delegacją USA w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. Powiedział, że jest wdzięczny za stały kontakt i za wymianę zdań. - Zawsze jest to ważne, w szczególności przed i po takich spotkaniach, bardzo to doceniam. Poinformowałem pana ministra o rezultatach, a są one bardzo ważne - Ukraina poparła i przyjęła propozycję strony amerykańskiej o zawarciu czasowego rozejmu na 30 dni - powiedział Sybiha.