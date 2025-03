Marco Rubio: Ukraińcy wiele wycierpieli, wiem, że trudno jest nawet mówić o ustępstwach

Sekretarz stanu USA mówił też, że amerykańska delegacja zamierza wysłuchać tego, co ma jej do przekazania strona ukraińska. - Wycierpieli wiele i ich naród wycierpiał wiele, trudno o czymś takim nawet mówić o ustępstwach, ale to jedyny sposób, by to zakończyć, by zapobiec dalszym cierpieniom – stwierdził Rubio dodając, że nie zamierza „stawiać żadnych warunków” co do tego, jak Ukraina powinna się zachować.

USA chcą dowiedzieć się ogólnie jakie ustępstwa są dla Ukrainy możliwe i co chcą w zamian, a następnie poznać stanowisko Rosjan w tym zakresie

Szef dyplomacji USA przyznał też, że to, na co może być gotowa Ukraina może być niezgodne z tym, co zamierzają zrobić Rosjanie.



- To właśnie musimy ustalić. Nie ustalimy tego w serwisie X. Nie ustalimy tego na konferencjach pasowych. Musimy to ustalić za zamkniętymi drzwiami – wyjaśnił dziennikarzom Rubio.



W kontekście rozmów w Dżuddzie Rubio mówił też, że nie będą one dotyczyły szczegółów procesu pokojowego. - Nie będziemy rysować linii na mapie – stwierdził. Dodał, że USA chcą dowiedzieć się ogólnie jakie ustępstwa są dla Ukrainy możliwe i co chcą w zamian, a następnie poznać stanowisko Rosjan w tym zakresie.



Mówiąc o umowie surowcowej wynegocjowanej między USA a Ukrainą, która nadal nie została podpisana, Rubio nie przesądził, że w Dżuddzie dojdzie do zamknięcia tej sprawy. - Nadal są szczegóły do wypracowania – stwierdził.