Trump o udziale Zełenskiego w negocjacjach: Nie sądzę, aby był bardzo ważny

- Za każdym razem, gdy mówię: "Och, to nie wina Rosji", zawsze jestem atakowany przez fejki — powiedział Trump Kilmeade’owi. - Ale podkreślam: Biden powiedział złe rzeczy. Zełenski powiedział złe rzeczy. Zostali zaatakowani przez kogoś, kto jest o wiele większy i silniejszy - mówił Donald Trump.



Prezydent USA staje się coraz bardziej krytyczny wobec ukraińskiego przywódcy. W ostatnich dniach Trump nazwał go „dyktatorem bez wyborów”, twierdził, że wykonuje „straszną robotę” i zarzucił Zełenskiemu, że to on był tym, który rozpoczął wojnę z Rosją.

Czytaj więcej Dyplomacja Wołodymyr Zełenski odpowiada na ostry wpis Donalda Trumpa. Poszło o wartość pomocy z USA i Europy Wołodymyr Zełenski ocenił w wywiadzie dla ukraińskich mediów, że nowa amerykańska administracja „żyje w bańce informacyjnej”, a Stany Zjednoczone „pomagają Putinowi wyjść z wieloletniej izolacji”. Wyraził opinię, że powodem takiego stanu jest „rosyjska dezinformacja, której ulega ekipa prezydenta USA”. Odniósł się też do słów Donalda Trumpa o wartości pomocy, którą Ukraina otrzymała. Donald Trump opublikował z kolei ostry wpis na swoim portalu Truth Social, w którym ocenił, że Zełenski wykonał „okropną robotę” jako szef państwa i „namówił USA na udział w wojnie, której nie mógł wygrać”.

Urzędnicy administracji Trumpa spotkali się z rosyjskimi urzędnikami w Arabii Saudyjskiej na początku tego tygodnia, aby rozpocząć rozmowy na temat zakończenia wojny. Zełenski wyraził rozczarowanie, że ukraińscy urzędnicy nie byli zaproszeni do udziału w nich.

Administracja Trumpa nie ustaje w naciskach. „Kluczowy moment dla Ukraińców”

W tym tygodniu administracja Donalda Trumpa naciskała na Zelenskiego, by podpisał umowę, która dałaby Stanom Zjednoczonym udział w eksploatacji metali iem rzadkich na terytoriach Ukrainy, argumentując, że taka umowa stworzyłaby dla Stanów Zjednoczonych zachętę do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Zełenski, który dostał bardzo niewiele czasu na zapoznanie się z treścią dokumentu, zakazał swoim ministrom podpisania go.