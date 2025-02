Sekretarz stanu USA przyznał, że kwestia spotkania Trumpa z Putinem pojawiła się w trakcie jego rozmów w Rijadzie z Ławrowem. Szef amerykańskiej dyplomacji relacjonował, że powiedział stronie rosyjskiej: „Nie będzie spotkania, dopóki nie będziemy wiedzieć czego ma ono dotyczyć”.



- Nie organizuje się co do zasady takich spotkań, dopóki nie wiadomo, co z nich wyniknie lub że (w ich trakcie) poczynione będą jakieś postępy – dodał Rubio.



- Więc sądzę, że to, kiedy do tego spotkania dojdzie, w dużej mierze zależy od tego, czy będziemy w stanie uczynić jakieś postępy w kierunku zakończenia wojny na Ukrainie i jeśli będziemy mogli, a spotkanie będzie miało przypieczętować układ, sądzę, że wszyscy powinni świętować to, że Donald Trump jest rozjemcą - podsumował sekretarz stanu USA.



Marco Rubio: Po działaniach Rosjan będziemy wiedzieć, czy chcą pokoju

Rubio w trakcie rozmowy zapewniał też, że nie jest prawdą, iż USA rozmawiają z Rosją ponad głowami Ukrainy i Europy. - Mówienie, że nie konsultujemy się z Ukraińcami jest nieprecyzyjne, jest nieprawdziwe - stwierdził zwracając uwagę, że Donald Trump zadzwonił do Zełenskiego zaraz po rozmowie z Władimirem Putinem, a Rubio zrelacjonował przebieg rozmów z Rosjanami w Rijadzie kilku szefom dyplomacji państw UE.



W kontekście rozmów prowadzonych w Rijadzie sekretarz stanu USA podkreślił, że miały one na celu ustalenie czy Rosjanie są zainteresowani zakończeniem wojny. Na pytanie czy Rosja rzeczywiście chce pokoju Rubio odpowiedział: „Dowiemy się”.

- Mówię wszystkim, że pokój to działanie (...). Jeśli ich żądania dotyczące zakończenia wojny będą maksymalistyczne i nierealistyczne, wówczas będziemy mieć odpowiedź. Jeśli z kolei będzie jakakolwiek szansa na osiągnięcie pokoju – musimy to zrobić - stwierdził.