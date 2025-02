Wymiana więźniów Rosja-USA. Do Rosji wróci cyberprzestępca. W USA groziło mu 20 lat

Po aresztowaniu początkowo został odesłany do Francji, a stamtąd do USA, gdzie w maju 2024 r. przyznał się do winy w sprawie spisku mającego na celu pranie pieniędzy. W USA groziło mu za to 20 lat więzienia, ale w listopadzie ubiegłego roku sędzia federalny – nie podając przyczyn – zgodził się odroczyć wydanie wyroku do czerwca 2025.

Vinnik nie dopuścił się przestępstw z użyciem przemocy i w ramach wymiany zgodził się na przepadek majątku o wartości dziesiątek milionów dolarów, zajęty przez rząd USA.

Powrót Marca Fogla. Czy tak się buduje porozumienie między białym Domem i Kremlem?

Uwolnienie Marca Fogla zostało wynegocjowane przez Steve'a Witkoffa, wieloletniego przyjaciela Trumpa i jego wysłannika na Bliski Wschód. Witkoff poleciał do Rosji swoim prywatnym odrzutowcem, a następnie tym samym samolotem przywiózł Fogla do Białego Domu, na spotkanie z Trumpem.

Wizyta Witkoffa w Rosji była pierwszą wizytą wysokiego rangą amerykańskiego urzędnika od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Podróż ta, według źródeł "New York Timesa", była częścią nowej akcji administracji Trumpa, która może skutkować odbudową kanału komunikacji między Białym Domem a Kremlem.

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, powiedział wcześniej w środę, że intensywne rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją doprowadziły do ​​„zarówno uwolnienia Fogla, jak i jednego z obywateli Federacji Rosyjskiej, obecnie przetrzymywanych w ośrodkach detencyjnych w Stanach Zjednoczonych”. Pieskow powiedział wówczas, że Rosja nie poda personaliów więźnia do czasu jego uwolnienia.