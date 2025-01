Rosjanie w Izbie Lordów. Jak dyplomaci z Rosji "zgubili się" w parlamencie

Pod koniec grudnia kilku rosyjskich dyplomatów dołączyło do publicznej wycieczki po izbach zamkniętego dla nich brytyjskiego parlamentu, a następnie odłączyło się, aby wejść do części Izby Lordów. Incydent opisuje dziennik "The Guardian".